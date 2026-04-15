Ünlü oyuncu Zafer Algöz'den Akın Gürlek'in sosyal medya planına destek!

Ünlü oyuncu ve tiyatrocu Zafer Algöz, Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından açıklanan sosyal medya düzenlemesine destek verdi.

Algöz, açıklamasında sosyal medyaya kimlik numarasıyla girilmesini desteklediğini belirterek, "Çünkü Abuzüdin 177 ya da Excalibur 492 gibi isimlerle çıkıp hakaret eden insanlar var" dedi.

"Küfür edip kendini bir şey sanıyorlar. Uğraşsam sırada bekleyen avukatlar var. Acıdığım için bir şey yapmıyorum" diyen ünlü oyuncu Kimlik numarasıyla giriş olursa, artık karşısındakine açık açık hakaret etmek o kadar kolay olmaz” ifadelerini kullandı.

Biilinmeyen hesapların sağladığı gizliliğin kötüye kullanıldığını dile getiren Zafer Algöz, “Gölgeye çekilip oradan saldırma dönemi bitsin” diyerek düzenlemeye ihtiyaç olduğunu yineledi.

Başarılı tiyatrocu sosyal medyada ifade özgürlüğünün hakaretle karıştırılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok” dedi.