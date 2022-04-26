Ünlü oyuncu Ümit Erdim, HDP'li Garo Paylan'a ve onu savunanlara ders verdi

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği kanun teklifinde sözde Ermeni soykırımının tanınmasını istedi.

Skandal talebe tepkiler çığ gibi büyürken, bir tepki de ünlü oyuncu Ümit Erdim'den geldi. Erdim, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Paylan'ın skandal kanun teklifine tepki gösterdi.

"Garo Paylan'ı dinleyene kadar Kazım Karabekir oku"

Ünlü oyuncu, "Bir Türk evladı olarak Ermeni’lerle ilgili meseleyi başına ‘sözde’ yazıp bile ifade etmeye değer görmüyorum. Bir de makamı, mesleği, kökeni, şöhreti vs, bu iftiranın gerçek olduğunu savunan, savunanı da savunan kim varsa Garo Paylan'ı dinleyene kadar açıp Kazım Karabekir okusun" dedi.