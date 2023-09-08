Ünlü oyuncu, iki kadına tecavüz suçundan müebbet hapis cezası aldı! Vay sapık vay

Ünlü oyuncu Danny Masterson, iki kadına tecavüz suçundan yargılanıyordu. 47 yaşındaki oyuncu ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ABD’de yayımlanan ‘That 70’s Show’ adlı televizyon dizisinin ünlü oyuncusu Danny Masterson, iki kadına tecavüz suçundan yargılanıyordu. En az 30 yıl yatmak üzere ömür boyu hapis cezasına çarptırılan oyuncu, mayıs ayından bu yana cezaevindeydi. Avukatı, karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Kız arkadaşına da tecavüz ettiği ileri sürüldü

Mahkeme, Masterson'un uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşına da tecavüz ettiği iddiasıyla yöneltilen suçlamaya ilişkin bir karara varamadı.

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Duruşmalarda savcılık makamı, Masterson’ın Scientology tarikatındaki konumunu kullanarak tecavüz ettiği kadınların şikayetçi olmasını engellediği görüşü dile getirdi.

Son duruşmada tanıklık yapan ve 2003 yılında Masterson tarafından tecavüze uğradığını belirten kadın, “Bana tecavüz ettiğinde sen benim ruhumu du çaldın. Sen hapisteyken artık dünya daha iyi durumda olacak.” dedi.

Son duruşmada konuşan mağdur kadınlardan diğeri ise, “Keşke onu daha erken polise şikayet edebilseydim” diyerek pişmanlığını dile getirdi.

İsmi açıklanmayan kadın, “O neden olduğu acıdan dolayı zerre kadar pişmanlık duymadı. Onun temas ettiği tüm kadınların güvenliği için parmaklıklar ardında olması gerektiğini düşünüyorum.” dedi. Duruşmaların sonunda 47 yaşındaki aktör, 2001 ila 2003 yılları arasında gerçekleştiği iddia edilen tecavüz suçlamalarını reddetti.