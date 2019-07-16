Ünlü oyuncu ifade verdi Tiyatro oyuncusu Orhan Aydın (72), Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali’ne katılmak için geldiği İzmir’in Urla ilçesinde, gece saat 01.

Tiyatro oyuncusu Orhan Aydın (72), Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali’ne katılmak için geldiği İzmir’in Urla ilçesinde, gece saat 01.00 sularında kaldığı otelin karşısında bir mekanda otururken gözaltına alındı.

Gözaltına alındığını Twitter hesabından duyuran Aydın, "Şu an Urla’da emniyet tarafından ’hakkınızda dosya var’ denilerek gözaltına alındım" yazdı. İfadesi alınan Aydın daha sonra serbest bırakıldı.

Orhan Aydın’ın hakkında, İstanbul Gaziosmanpaşa Savcılığı’nca yürütülen bir hakaret soruşturması dosyası kapsamında gıyabi tutuklama kararı olduğu öğrenildi.

Festivale ödül töreni koordinatörü olarak katılan Ayvalık Belediyesi Kültür Müdürü, tiyatro sanatçısı Erkan Cılak ve festivalde atölye çalışmaları yapacak olan Samsun Sanat Genel Sanat Yönetmeni Yaşar Gündem adliyede Orhan Aydın’ı yalnız bırakmadı. Orhan Aydın, ifadesi alındıktan sonra sabah saatlerinde serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.