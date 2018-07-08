Ünlü oyuncu Ferdi Merter için kan aranıyor

Ünlü oyuncunun kızı Almula Merter, sosyal medya hesabından “Hacettepe Nöroloji bölümünde yatmakta olan Ferdi Merter için 10 ünite Arh+ kana ihtiyaç var” notuyla yardım istedi. 98 yaşındaki Ferdi Merter, şubat ayında düşüp kalçasını kırmıştı. Tedavi sürecinde fenalaşarak yoğun bakıma kaldırılan Ferdi Merter’in tedavisi sürüyor.

Almula Merter, “Herhangi bir gelişme yok. Durumu kritik. Kan ihtiyacı devam ediyor.” dedi.