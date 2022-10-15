Ünlü oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Geçtiğimiz mayıs ayında akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkan oyuncu Billur Kalkavan (59), tedavi gördüğü hastane yaşamını yitirdi.
Geçtiğimiz mayıs ayında akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkan oyuncu Billur Kalkavan (59), tedavi gördüğü hastane yaşamını yitirdi.
Billur Kalkavan kimdir?
Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunu olarak dünyaya geldi. 1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı ve Kaliforniya Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. 1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 26 Ekim 2021 yılında annesi Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti.