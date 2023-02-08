Ünlü müzisyenden acı haber geldi! Buna yürek dayanmaz

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremde can kaybı 6 bin 957'ye yükseldi. 10 ilde 38 bin 224 kişi yaralanırken, 5 bin 775 bina yıkıldı.

Adanalı şarkıcı Ferman Toprak'ın da Adıyaman'da yaşayan akrabaları depremde enkaz altında kaldı. Sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulunan Toprak acı haberi duyurdu.

Depremde enkaz altında kalan 6 yeğeninin vefat ettiğini duyuran Ferman Toprak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ''Altı yeğenimin enkaz altından cenaze haberleri geldi şimdi. Allah'ım nu nasıl bir imtihan... Ablam Dilvin Şirvan Toprak, 'Adıyaman'da hiçbir koordinasyon yok' diyor. Adıyaman'a yetişin. Yeter... Mekanları cennet, ruhları şad, peygamber efendimizin komşusu olsunlar inşallah.'' ifadelerini kullandı.

Ferman Toprak'ın bu paylaşımına aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda takipçisinden baş sağlığı mesajları yağdı.