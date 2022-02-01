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Dünya Ünlü moda dergisinden “başörtüsü” ikiyüzlülüğü
Dünya

Ünlü moda dergisinden “başörtüsü” ikiyüzlülüğü

Dinî inançları sebebiyle başörtüsü takan kadınlara yönelik artan baskıyı görmeyen ünlü moda dergisi Vogue’un Fransa edisyonu, model Julia Fox'un başörtüsünü bir aksesuar olarak kullandığı fotoğrafı resmî Instagram hesabından 'Başörtüsüne evet!' notuyla paylaşıp büyük bir ikiyüzlülük örneği sergiledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 00:12:00 -
Ünlü moda dergisinden “başörtüsü” ikiyüzlülüğü

Münübe Yılmaz

Ünlü moda dergisi Vogue’un Fransa edisyonu, model Julia Fox'un başörtüsünü bir aksesuar olarak kullandığı fotoğrafı resmî Instagram hesabından 'Başörtüsüne evet!' notuyla paylaşıp büyük bir ikiyüzlülük örneği sergiledi. Müslümanlar, Fransa'da dinî inançları sebebiyle başörtüsü takan kadınlara yönelik artan baskıyı görmeyen, ancak Müslüman olmayan bir kadının başörtüsünü moda için kullanmasını öven dergiye büyük tepki gösterdi. Vogue’un söz konusu paylaşımının Fransa Senatosu’nun, spor müsabakalarında başörtüsünün yasaklanmasını öngören yasa teklifini kabul etmesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Öte yandan, söz konusu skandalla ilgili sessiz kalmayı tercih eden dergi, artan tepkiler üzerine Instagram paylaşımının başlığını değiştirmek zorunda kaldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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