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Ekonomi Altın şahlanıyor! Goldman Sachs'tan altın tahmini: Yatırım için ons altın, gram altında o seviyeyi bekleyin!
Ekonomi

Altın şahlanıyor! Goldman Sachs'tan altın tahmini: Yatırım için ons altın, gram altında o seviyeyi bekleyin!

Yeniakit Publisher
2023-03-25 21:53:00 - 2023-03-25 21:55:37
Altın şahlanıyor! Goldman Sachs'tan altın tahmini: Yatırım için ons altın, gram altında o seviyeyi bekleyin!

Goldman Sachs ons altın fiyatı için 12 aylık hedefini yükseltti. Fitch Solution tarafından son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken yapılan açıklamalar gelmeye devam ediyor. altın fiyatlarında tahminler dudak uçuklattı. Altın fiyatların Ons bazında arttı ama gram altını yükselişe geçti! Dikkat çeken altına olan tahminler...

Goldman Sachs finansal riskler için en iyi güvenli limanın altın olmaya devam ettiğini belirterek ons altın için hedef fiyatını yükseltti.   Son günlerde yükseliş ivmesi çizen altın fiyatlarında öğle saatlerinden itibaren hareketlilik yaşanıyor. Gram altın 1.211,97 TL olurken çeyrek altın 1.981,56 TL civarında seyrediyor. Peki, altın fiyatları yükseldi mi, bugün ne kadar oldu? İşte 25 Mart Cumartesi 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...

Son dönemlerde yaşanan bankacılık sorunlarının devaında Fitch açıklamalarda bulunurken altın fiyatlarında tahminler yapıldı.  Altın tahminlerini 100 dolar ve yukarı yönlü yükselişe geçerken Fitch Solutions tarafından konu hakkında son dakika açıklamaları geldi.

Banka, altın için 12 aylık hedefini 1950 dolar/ons seviyesinden 2050 dolar/onsa çıkardı.

Goldman Sachs ayrıca emtia fiyatları için pozitif olmaya devam ettiğini belirterek S&P GSCI için 12 aylık getiri tahminini yüzde 27,9 olarak ortaya koydu.

ALTIN FİYATLARINA DESTEK
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fiyatlar üzerinde değerlendirmeler yapılırken Fitch Solutions, küresel GSYH büyümesinde yüzde 3,1 seviyesinden yüzde 2,1 seviyelerine geleceği beklentisi çoğaldı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

GRAM ALTIN FİYATI

1.211,44

1.211,97
ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.977,43

1.978,99
ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.938,30

1.981,56
CUMHURİYET ALTINI FİYATI

7.753,20

7.902,01
YARIM ALTIN FİYATI

3.864,49

3.963,13
ZİYNET ALTIN FİYATI

7.753,20

7.902,01

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.120,89

1.191,02

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