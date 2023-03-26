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Gündem Alçak saldırı: Kuran-ı Kerim'e, Türk bayrağına hakaret etti! O ülke yapılan saldırıyı kınadı
Gündem

Alçak saldırı: Kuran-ı Kerim'e, Türk bayrağına hakaret etti! O ülke yapılan saldırıyı kınadı

Yeniakit Publisher
2023-03-26 00:11:00 - 2023-03-26 01:09:48
Alçak saldırı: Kuran-ı Kerim'e, Türk bayrağına hakaret etti! O ülke yapılan saldırıyı kınadı

Danimarka'da dün Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırı hakkında bir çok ülkeden sert tepkiler geliyor. Sosyal medyada çoğu kullanıcı alçak ırkçı, aptal olduğunu paylaştı. ülkemizde de tepkiler çığ gibi büyüyor. Öte yandan İslam ve Türkiye karşıtları Danimarka'da Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı Ürdün'de kınadı.

Ürdün, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saldırı şiddetle kınanarak, "saldırının mübarek ramazan ayında Müslümanların dini duygularını kışkırtan, kabul edilemez, ırkçı bir eylem" olduğu belirtildi.

Açıklamada, tehlikeli nefret eylemlerinden biri ve dinlere hakaret ile şiddeti teşvik eden İslamofobi'nin bir tezahürü olan saldırının, asla ifade özgürlüğü olarak kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Barışçıl yaşamı tehdit eden, şiddet ve nefreti körükleyen bu sorumsuz davranışların durması gerektiği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma bu eylemlere izin verilmemesi konusunda sorumluluk üstlenmesi çağrısında bulunuldu.

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