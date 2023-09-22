Ünlü medya patronu istifa etti

92 yaşındaki Rupert Murdoch, Fox News ve News Corp. şirketlerinin başkanlığı görevinden istifa ettiğini, yerine oğlu Lachlan'ın geçeceğini duyurdu.

Avustralyalı medya devi Rupert Murdoch Fox News ve News Corp. şirketlerinin başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. 92 yaşındaki Murdoch, oğlu Lachlan'ın her iki şirketin başına geçeceğini açıkladı.

Çalışanlarına gönderdiği bir duyuruda Murdoch, her iki şirketin de onursal başkanı olacağını ve "farklı roller" üstlenmesi için "doğru zamanın geldiğini" söyledi.

1996 yılında Fox News'u kuran Murdoch, birkaç ay önce Fox News ile News Corporation şirketini birleştirme planından vazgeçmişti.

Murdoch, istifasını açıkladığı duyuruda "Şirketlerimiz benim olduğum gibi çok sağlıklı. Fırsatlarımız ticari zorluklarımızın çok ötesinde. Gelecek yıllar konusunda iyimser olmak için çok fazla nedenimiz var. Ben kesinlikle öyleyim ve olanlara katılmak için burada olmayı planlıyorum" ifadesinde bulundu.

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