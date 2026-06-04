Karpuz nasıl tüketilir? Bilim insanlarının ezber bozan sözleri... Merak uyandırdı

Cleveland Kliniği'nden (ABD) beslenme uzmanı Kristin Kirkpatrick, karpuzun damar sağlığı üzerindeki etkisinin genel kardiyovasküler sağlığa fayda sağladığını açıklıyor. Bunun, nitrik oksit üretimini etkileyen bileşiklerden kaynaklandığını ve bunun da damar sağlığını etkilediğini belirtiyor. 2022 yılında yapılan bir çalışma da L-sitrülinin, özellikle kardiyovasküler metabolik risk faktörlerine sahip, diyabet ve kardiyovasküler hastalık riski yüksek olan bireylerde kan basıncını düşürmeye ve arter sertliğini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Araştırmacılar, karpuzun içerdiği birçok önemli besin maddesi ve kan basıncı ile kan damarları için faydalı bileşikler nedeniyle kalp sağlığı için faydalı bir besin olabileceği sonucuna vardılar. Kalp krizi ve inme riskini azaltmak için karpuz nasıl tüketilmelidir? Ancak Healthline'a göre uzman Michelle Routhenstein, kalp krizi ve inme riskini azaltmak için karpuzun kapsamlı bir kalp sağlığı diyetine dahil edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu diyet, yeşil sebze ve meyvelere, tam tahıllara (esmer pirinç, yulaf, tam buğday ekmeği gibi), sağlıklı proteinlere (fasulye, kuruyemiş ve yağlı balıklar dahil) ve zeytinyağı, kanola yağı ve avokado kullanımına odaklanmaktadır.