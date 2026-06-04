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Karpuz nasıl tüketilir? Bilim insanlarının ezber bozan sözleri... Merak uyandırdı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Karpuz nasıl tüketilir? Bilim insanlarının ezber bozan sözleri... Merak uyandırdı

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden karpuzun fiyatında düşüş yaşanırken kilogram fiyatının gerilemesiyle birlikte vatandaşların ilgisi arttı. Karpuz nasıl tüketilir sorusu merak uyandırdı. Bilim insanları karpuz tüketenler için açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Karpuz nasıl tüketilir? Bilim insanlarının ezber bozan sözleri... Merak uyandırdı

Bol miktarda karpuz tüketmenin insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında bilim ne diyor? 2025 yılında yapılan yakın tarihli bir araştırma da karpuzun kardiyovasküler sağlık için önemli yararlar sağlayabileceğini göstermiştir.

#2
Foto - Karpuz nasıl tüketilir? Bilim insanlarının ezber bozan sözleri... Merak uyandırdı

EntirelyNourished Beslenme Merkezi'nde (ABD) kardiyovasküler hastalıklar konusunda önleyici beslenme uzmanı olan Michelle Routhenstein'a göre, karpuz sağlıklı bir diyete harika bir katkı sağlıyor çünkü potasyum, likopen ve sitrulin içeriyor. Bu maddelerin birlikte çalışarak kan basıncını ve kan akışını destekleyebileceğini söylüyor.

#3
Foto - Karpuz nasıl tüketilir? Bilim insanlarının ezber bozan sözleri... Merak uyandırdı

2025 yılında yapılan bir incelemede, karpuzun kan basıncını düşürmeye ve kardiyovasküler hastalıkların önlenmesine ve yönetimine yardımcı olduğu gösterilen L-sitrülin amino asidini yüksek düzeyde içerdiği de belirtilmiştir.

#4
Foto - Karpuz nasıl tüketilir? Bilim insanlarının ezber bozan sözleri... Merak uyandırdı

Cleveland Kliniği'nden (ABD) beslenme uzmanı Kristin Kirkpatrick, karpuzun damar sağlığı üzerindeki etkisinin genel kardiyovasküler sağlığa fayda sağladığını açıklıyor. Bunun, nitrik oksit üretimini etkileyen bileşiklerden kaynaklandığını ve bunun da damar sağlığını etkilediğini belirtiyor. 2022 yılında yapılan bir çalışma da L-sitrülinin, özellikle kardiyovasküler metabolik risk faktörlerine sahip, diyabet ve kardiyovasküler hastalık riski yüksek olan bireylerde kan basıncını düşürmeye ve arter sertliğini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Araştırmacılar, karpuzun içerdiği birçok önemli besin maddesi ve kan basıncı ile kan damarları için faydalı bileşikler nedeniyle kalp sağlığı için faydalı bir besin olabileceği sonucuna vardılar. Kalp krizi ve inme riskini azaltmak için karpuz nasıl tüketilmelidir? Ancak Healthline'a göre uzman Michelle Routhenstein, kalp krizi ve inme riskini azaltmak için karpuzun kapsamlı bir kalp sağlığı diyetine dahil edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu diyet, yeşil sebze ve meyvelere, tam tahıllara (esmer pirinç, yulaf, tam buğday ekmeği gibi), sağlıklı proteinlere (fasulye, kuruyemiş ve yağlı balıklar dahil) ve zeytinyağı, kanola yağı ve avokado kullanımına odaklanmaktadır.

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