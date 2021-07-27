  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Alzheimer hastası kadın 3 gündür kayıp
AK Parti'li Turan: 'Göçmene 10 katına su satacağım' diyecek kadar aciz olan bir millet olmadık, olmayacağız
Ünlü kuyumcuya şok! 2 milyon euro'luk mücevher çalındı
Güngören'de bir bina boşaltıldı!
Dünya Ünlü kuyumcuya şok! 2 milyon euro'luk mücevher çalındı
Dünya

Ünlü kuyumcuya şok! 2 milyon euro'luk mücevher çalındı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ünlü kuyumcuya giren hırsız, 2 milyon euro değerinde bir mücevher çaldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 22:43:00 -
Ünlü kuyumcuya şok! 2 milyon euro'luk mücevher çalındı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ünlü Chaumet kuyumcusu, silahlı soygunun hedefi olurken, hırsız yaklaşık 2 milyon euro değerindeki mücevherle kayıplara karıştı.

2 milyon euro'luk mücavher çalındı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan 1780 yılında bu yana faaliyette olan ünlü Chaumet kuyumcusu, kimliği belirsiz bir silahlı soygunun hedefi oldu. Ülkenin en prestijli ve eski kuyumcularından olan Chaumet’e elektrikli scooterla gelen hırsız, yaklaşık 2 milyon euro değerindeki mücevheri çalarak kayıplara karıştı.

Soruşturma başlatıldı

Soygunun yerel saatle 17.10’da gerçekleştiği aktarılırken, Paris Savcılığı soygunla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan 2009 Kasım ayında Chaumet’in Place Vendôme'daki şubesi yine bir soygunun hedefi olmuş ve 1,9 milyon euroluk kayıp yaşanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay