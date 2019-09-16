Ünlü kuaför Mustafa Batur’dan köy okullarına anlamlı destek

On beş yıllık kuaförlük mesleğindeki başarılarının yanı sıra “Kuaförüm Sensin” yarışmasıyla da tanınan ünlü kuaför Mustafa Batur, katkıda bulunduğu sosyal ve kültürel sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyerek, “Boyanmamış Okul Kalmasın!” projesi kapsamında köy okullarına destekte bulunmayı hedeflediklerini söyledi.

Güzellik sektöründe yapmış olduğu değişimlerle adından sıkça söz ettiren ve Türkiye’de televizyon, müzik ve moda sektörünün önde gelen isimlerine hizmet veren Mustafa Batur aynı zamanda katkıda bulunduğu sosyal ve kültürel sorumluluk projeleriyle de ön plana çıkmaya başladı. “Boyanmamış Okul Kalmasın!” adını verdikleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yardıma ihtiyaç duyan okulların ihtiyaçlarını karşılamak istediklerini belirten Batur, bu proje sayesinde maddi yetersizlikler yüzünden boyanamamış okullara boya desteğinde bulunmayı hedeflediklerini söyledi.

Meslektaşlarına çağrı

Projenin sosyal medyada büyük ilgiyle karşılandığını ve bu anlamda eğitim gibi önemli bir alana destek verdiklerinden dolayı mutluluk duyacağını da dile getiren Batur, bütün meslektaşlarına bu projeyi sahiplenmeleri için çağrıda bulundu.