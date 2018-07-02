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Unlu kete nasıl yapılır?

Çay saatlerinde severek tüketebileceğiniz lezzetli bir tarif arıyorsanız, sizde evinizde unlu kete tarifini deneyebilirsiniz.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:45
Unlu kete nasıl yapılır?

MALZEMELER:

3 su bardağı un

Bir tatlı kaşığı toz maya

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir tatalı kaşığı toz şeker

Yarım su bardağı su

Yarım su bardağı süt

1/4 su bardağı zeytin yağı

Bir adet yumurta akı

ARASI İÇİN:

Yarım su bardağı un

50 gram tereyağ

Sıvı yağ

ÜZERİ İÇİN:

Yumurta sarısı

YAPILIŞI:

Hamur malzemelerini bir yoğurma kabının içinde yoğuralım. Daha sonra hamuru mayalanması için bir saat bekletelim. Bu sırada yarım bardak un ile tereyağını bir tavada kavuralım.

Mayalanan hamuru altı bezeye bölelim. Bu bezeleri avuç içi kadar açalım ve içine sıvıyağ sürelim. Bu şeklide bir miktar daha açalım ve kavurduğumuz unu tekrar üzerine sürelim. Yeniden bohça şeklinde kapatalım ve tepsiye dizelim. Tüm hamurlar için aynı işlemi tekrar edelim. 200 derecelik fırında üstleri kızarana kadar pişirelim.

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:45
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