Unlu kete nasıl yapılır?
Çay saatlerinde severek tüketebileceğiniz lezzetli bir tarif arıyorsanız, sizde evinizde unlu kete tarifini deneyebilirsiniz.02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:45
MALZEMELER:
3 su bardağı un
Bir tatlı kaşığı toz maya
Bir tatlı kaşığı tuz
Bir tatalı kaşığı toz şeker
Yarım su bardağı su
Yarım su bardağı süt
1/4 su bardağı zeytin yağı
Bir adet yumurta akı
ARASI İÇİN:
Yarım su bardağı un
50 gram tereyağ
Sıvı yağ
ÜZERİ İÇİN:
Yumurta sarısı
YAPILIŞI:
Hamur malzemelerini bir yoğurma kabının içinde yoğuralım. Daha sonra hamuru mayalanması için bir saat bekletelim. Bu sırada yarım bardak un ile tereyağını bir tavada kavuralım.
Mayalanan hamuru altı bezeye bölelim. Bu bezeleri avuç içi kadar açalım ve içine sıvıyağ sürelim. Bu şeklide bir miktar daha açalım ve kavurduğumuz unu tekrar üzerine sürelim. Yeniden bohça şeklinde kapatalım ve tepsiye dizelim. Tüm hamurlar için aynı işlemi tekrar edelim. 200 derecelik fırında üstleri kızarana kadar pişirelim.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
YORUM YAZ