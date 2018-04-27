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Ünlü isimler Mehmetçik için bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehitlikte dua ettiği ve kamuflajıyla askeri selamladığı görüntülerin yer aldığı "Milletin Duası" adlı türkü için ünlü isimler bir araya geldi.

27 Nisan 2018 Cuma 18:30

Zeytin Dalı Harekatı başta olmak üzere vatan müdafaası için mücadele eden tüm askerlere ithaf edilen eseri, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurdoğlu, Yavuz Bingöl, Sibel Can, Seda Sayan, Alişan, Fettah Can, Kutsi, Metin Şentürk ve Elif Buse Doğan birlikte seslendirdi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl ve Ümit Yılmaz'ın söz ve müziğini hazırladığı türkünün aranjesini ise Mete Artun yaptı.

"Milletin duasında mazhar olmuş bütün vatan evlatlarına" yazısının da dikkati çektiği eserin klibi televizyonlarda yayınlanmaya başladı. 

MEHMETÇİK'E DESTEK

Operasyonlarda şehit düşen askerleri yad etmek, gaziler ile millete şükran sunmak, dualarıyla milletin yanında olanlara teşekkür etmek amacıyla hazırlanılan klipte, Türk askerinin operasyon görüntülerinin yanı sıra sanatçıların stüdyodaki çekimlerine de yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay’da sınır karakolunu ziyareti ve kamuflajıyla askeri selamlamasının da yer aldığı klip, şehitliği ziyaret eden Erdoğan'ın dua ettiği görüntülerle son buluyor.

ÜNLÜ İSİMLER BİR ARADA

‘Milletin Duası’ türküsü için buluşan ünlü isimler, seslendirdikleri türküyle Türkiye’nin sesi oldu. Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurdoğlu, Yavuz Bingöl, Sibel Can, Seda Sayan, Alişan, Fettah Can, Kutsi, Metin Şentürk, Elif Buse Doğan gibi ünlü isimler ‘Milletin Duası’ türküsünde buluştu. Klip prodüksiyonu Simurg Stüdyo tarafından yapılan video klipte ünlü isimler birlikte kamera karşısına geçti. Operasyonda şehit düşen askerlerimizi bir kez daha yad etmek, gazilere ve millete şükran sunmak, dualarıyla milletin yanında olanlara teşekkür etmek amacıyla hazırlanılan klip, izleyen herkesi duygulandırdı. Hem kahramanlığı hem hüznü anlatan video klipte, Cumhurbaşkanının Hatay’da sınır karakolunu ziyaret edip, kamuflajıyla askeri selamladığı görüntülerine de yer verildi. ‘Milletin Duası’ klibinin finali ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şehitlikte ettiği duayla sona eriyor.  

 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 18:30
  1. Hatay
  2. Bingöl
  3. Mehmetçik
  4. Zeytin Dalı harekatı

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