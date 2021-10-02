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Dünya Ünlü isimden şok 'Joe Biden' iddiası: Sahte
Dünya

Ünlü isimden şok 'Joe Biden' iddiası: Sahte

Ünlü radyo sunucusu Joe Rogan, ABD Başkanı Joe Biden'ın sahte Kovid-19 aşısı olduğunu iddia etti. Konuğu eski CIA görevlisi Mike Baker da, söz konusu iddiayı destekledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 17:28:00 -
Ünlü isimden şok 'Joe Biden' iddiası: Sahte

ABD Başkanı Joe Biden Salı günü, ABD'lileri hastalığa karşı daha iyi koruma sağlamak için ek bir doz aşı olmaya çağıran bir bildiri yayınladı. Biden ayrıca, aşı olurken çekilen fotoğrafını yayınladı.

Ünlü Amerikalı radyo sunucusu Joe Rogan, ABD Başkanı Joe Biden'in Kovid-19 aşısının takviye bir aşı olduğu konusunda yalan söylediğini öne sürdü.

Koronavirüse karşı aşıların yan etkilere neden olabileceğini söyleyen Rogan, Biden'ın canlı yayında aşı olması ile ilgili, "Sanırım ona bir takviye aşı yapacaklarsa, yapacakları son şey bunu televizyonda, canlı yayında vermek olur. Ya ölürse? Ya bayılırsa? Ya canı yanarsa? Çünkü insanlara böyle şeyler olabilir." ifadelerini kullandı.

Program konuğu eski CIA görevlisi Mike Baker da, Rogan'ın görüşünü destekler açıklamada bulundu:

"Katılıyorum, çünkü başkanla ilgili atılan her adımda, çok dikkatliler."

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, ülkenin halk sağlığı kurumu, diğer aşılar gibi, Kovid-19'a karşı yapılan aşılar da baş ağrısı, ateş, kas ağrısı ve mide bulantısı gibi hafif yan etkilere neden olabiliyor. CDC açıklamasında, ciddi yan etkilerin nadir olduğu, fakat ortaya çıkabileceği ifade edildi.

Kaynak: star.com.tr

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