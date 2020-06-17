Ünlü isimden Melo'ya ağır küfür

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo ve Fenerbahçeli dizi/ sinema oyuncusu Ceyhun Fersoy arasında sosyal medya üzerinden polemik yaşandı.

Felipe Melo, Trabzonspor ile oynanan Türkiye Kupası yarı final maçında Emre Belözoğlu'nun gördüğü kırmızı kart sonrası Instagram hesabından, "Daha maça bile girmeden kırmızı kart gördü" paylaşımını yaptı.

Oyuncu Ceyhun Fersoy ise bu paylaşıma öfkelenerek, "Sen büyük o.... ç......" yorumunu yaptı.

Brezilyalı futbolcu, bu yorumu paylaşarak, "Sanatçı toplumun aynasıdır denir ama bu kendini sanatçı zanneden şahsiyet Türk toplumuna hiç mi hiç yakışmıyor. Takdiri Türk halkına ve canımdan çok sevdiğim Galatasaray taraftarlarına bırakıyorum..." yazdı.

Ceyhun Fersoy, ilerleyen saatlerde bir paylaşım daha yaparak, "Beyler maçta sonra maçın gerginliğinden dolayı küfür ettiğim için özür diliyorum..." yazdı.

Melo ile Fersoy'un Instagram'da özel olarak yazıştıkları ve sorunu çözdükleri görüldü. Fersoy da "Bana yapışanı yaptım, aramızda konuştuk" diyerek ekran görüntüsü paylaştı.