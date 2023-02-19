Ünlü isimden flaş hamle! Başörtüsünü...

Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Elif Ada ile bir pozunu paylaşınca gündem oldu. Kızıyla birlikte Bursa'ya giden ve Miraç Kandili'nde türbeleri ziyaret eden Yıldız "Afet bölgesinde kaybettiğimiz kardeşlerimiz için dua ettik" dedi.

Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada ile önceki gün Bursa'ya gitti. Kızıyla birlikte Miraç Kandili'nde türbeleri ziyaret eden Yıldız başörtülü pozunu paylaştı.

İbrahim Tatlıses'ın eski eşi Yıldız, "Çocukların duası kabul olur' dedim. Kızım da 'Bol bol dua edelim anne' dedi. Bu mübarek günde tüm ölmüşlerimiz ve afet bölgesinde kaybettiğimiz kardeşlerimiz için dua ettik" dedi.

Ayşegül Yıldız'ın pozuna "Başörtüsü çok yakışmış" yorumları yağdı.