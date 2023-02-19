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Gündem Ünlü isimden flaş hamle! Başörtüsünü...
Gündem

Ünlü isimden flaş hamle! Başörtüsünü...

Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Elif Ada ile bir pozunu paylaşınca gündem oldu. Kızıyla birlikte Bursa'ya giden ve Miraç Kandili'nde türbeleri ziyaret eden Yıldız "Afet bölgesinde kaybettiğimiz kardeşlerimiz için dua ettik" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 14:29:00 -
Ünlü isimden flaş hamle! Başörtüsünü...

Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Elif Ada ile bir pozunu paylaşınca gündem oldu. Kızıyla birlikte Bursa'ya giden ve Miraç Kandili'nde türbeleri ziyaret eden Yıldız "Afet bölgesinde kaybettiğimiz kardeşlerimiz için dua ettik" dedi.

Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada ile önceki gün Bursa'ya gitti. Kızıyla birlikte Miraç Kandili'nde türbeleri ziyaret eden Yıldız başörtülü pozunu paylaştı.

İbrahim Tatlıses'ın eski eşi Yıldız, "Çocukların duası kabul olur' dedim. Kızım da 'Bol bol dua edelim anne' dedi. Bu mübarek günde tüm ölmüşlerimiz ve afet bölgesinde kaybettiğimiz kardeşlerimiz için dua ettik" dedi.

Ayşegül Yıldız'ın pozuna "Başörtüsü çok yakışmış" yorumları yağdı.

 

3
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Yorumlar

Mürsel

Maşaallah çok güzel yakışmış

65

allah müslüman olmanızı ve kızınıda hz ayşe rabia gibi yetiştirmeni istiyorum  
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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