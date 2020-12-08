Ünlü isim bombayı patlattı! "Mesut Özil yüzde 90 Fenerbahçe'de"

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de son sezonunu geçiren Mesut Özil - Fenerbahçe yol kesişimi için flaş bir iddia var.. Son dakika transfer gelişmesini yorumcu Sinan Engin aktardı. Transfer ile ilgili Londra'da aldığı Mesut Özil duyumunu aktaran Sinan Engin, ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesi Fenerbahçe taraftarını da havaya soktu.

Arsenal yönetiminin pandemi döneminde indirim talebini kabul etmeyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Mesut Özil'in adı özellikle geçtiğimiz yaz transfer döneminde Süper Lig ekipleriyle de oldukça sık anıldı.

Özellikle Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde oynaması sebebiyle Özil'in bu transfere sıcak bakabileceği iddia edilmiş ve İstanbul'da yaşamak istediği belirtilmişti.

The Mirror, Mesut'un Londra ekipleriyle anlaşamaması durumunda yeni adresinin Türkiye olacağını iddia etti. Haberde, "Londra'da yaşamayı çok seviyor ve şehirden ayrılmak istemiyor ama eğer farklı bir ülkede forma giyecekse bu Türkiye olacak." ifadeleri yer aldı. Mesut Özil 7 Haziran 2019'da hayatını Amine Gülşe ile birleştirmişti. Bu transferi en fazla isteyen isimlerden biri de hiç kuşkusuz Amine Gülşe olacak.

Fenerbahçe transferi bitirmek istiyor

Fenerbahçe taraftarının takımda en çok görmek istediği ve bunu sosyal mecralarda da dile getirdiği isimlerden birisi olan Mesut Özil için iş iyice ciddiye biniyor. Arsenal'de kadro dışı kalan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil'in devre arasındaki adresini Sinan Engin duyurdu.

Sinan Engin, Mesut Özil'in yüzde 90 ihtimalle Fenerbahçe'ye transfer olacağını belirtirken aldığı duyumu da paylaştı.

Sinan Engin yorumculuk yaptığı programda Londra'dan duyum aldığını iddia ederek Mesut Özil'in devre arasında Fenerbahçe'ye yüzde 90 ihtimalle geleceğini, stoper ve kanat oyuncusu ile birlikte sarı lacivertlilerin 3 transfer yapacağını söyledi.

Engin ayrıca Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen bazı oyuncuların da olduğunu söyledi.

"Mesut Özil devre arasında yüzde 90 Fenerbahçe'ye gelmeye yakın. Bir stoper bir de kanat oyuncusu muhtemel. Bazı sürpriz isimler de gidebilir Fenerbahçe'den. Fenerbahçeli bazı oyuncuların menajerleri oyuncularını iyi motive etsinler."

Mesut Özil Londra ekibinden haftalık 350 bin sterlin kazanıyor.

Yıldız futbolcu, ocak transfer döneminde Arsenal'den ayrılmazsa Londra kulübünden ekstra sadakat primi alacak.