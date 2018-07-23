Ünlü iş adamının aracına silahlı saldırı!

Balıkesir'in Gönen ilçesinde gıda ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren bir firmanın sahibi ve aynı zamanda Gönen Ticaret Başkanı olan İbrahim Mutlu'nun aracı kurşunlandı.

Bandırma yönünden Hüseyin Tümer Caddesi'nde şehir merkezine hareket halindeki iş adamı İbrahim Mutlu'ya ait 10 CEH 01 plakalı makam aracı Gönen Orman İşletme Müdürlüğü binası bölgesinde kurşunlandı. Makam aracının sağ yan kapı altında ve arka plaka üzerinden isabet aldığı olay anında iş adamı Mutlu'nun araçta olmadığı öğrenildi. Aracı seyir halindeyken bir binadan açılan ateşle ilgili konuşan İbrahim Mutlu, "Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek gerekli olan ifadelerimizi verdik. Olayın güpegündüz işlenmiş olması, bu olayın tamamen şahsıma yönelik olduğunu ortaya çıkartmaktadır. Olayın en kısa sürede aydınlanacağına inanıyorum. Bu konuda gerekli adli makamlara güveniyorum. Bu olayın arkasını bırakmayacağım ve oldubittiye getirilmesini istemiyorum" dedi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.