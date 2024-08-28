  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ünlü havayolu devi iflas başvurusunda bulundu: SAS iflas sürecini tamamladı, yükselişe geçti! İlan etti
Ekonomi

Ünlü havayolu devi iflas başvurusunda bulundu: SAS iflas sürecini tamamladı, yükselişe geçti! İlan etti

Yeniakit Publisher
2024-08-28 10:52:00 - 2024-08-28 11:02:13
Ünlü havayolu devi iflas başvurusunda bulundu: SAS iflas sürecini tamamladı, yükselişe geçti! İlan etti

Küresel ekonomik kriz etkisini çok sayıda ülkede etkisini gösterirken çok sayıda firma iflas etti! SAS Ünlü Havayolu devi SAS iflas başvurusunda bulunmuştu! İlan etti: SAS İflas sürecini tamamlayarak 2 milyar dolardan fazla borcunu yeniden yapılandırdı ve hisse senetlerini borsadan çıkardı.

SAS, iflas sürecini tamamlayarak 2 milyar dolardan fazla borcunu yeniden yapılandırdı ve hisse senetlerini borsadan çıkardı. Şirket, güçlendirilmiş sermaye yapısı ve yüksek likidite ile mali açıdan sağlam bir konumda olduğunu belirtti. İskandinav havayolu şirketi SAS, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, iki yılı aşkın bir süredir devam eden iflas sürecini başarıyla tamamladığını duyurdu. Bu süreçte şirket, ABD’deki 11. Bölüm iflas koruma kanunları çerçevesinde yeniden yapılanma sürecinden geçti. İsveç merkezli şirket, 250.000’den fazla eski sahibinin hisselerini tamamen silen bir süreçte 2 milyar dolardan fazla borcunu yeniden yapılandırdı, uçak filosunu ayarladı ve hisse senetlerini borsadan çıkardı. Şirketten yapılan açıklamada, “SAS, güçlendirilmiş sermaye yapısı ve önemli ölçüde likiditeye sahip, mali açıdan sağlam bir şirket olarak ortaya çıkmaktadır” denildi.

Devam eden maliyet kesintileri SAS’ın bu yılın Temmuz ayında şimdiye kadarki en yüksek aylık karlılığını kaydetmesine yardımcı oldu ve şirket büyüyen bir pazarda fırsatlar görüyor, dedi ve kazançlar hakkında daha fazla ayrıntı vermedi. CEO Anko van der Werff, “Şimdi önümüze bakmalı ve başlattığımız dönüşümü tamamlamalıyız” dedi. SAS, yüksek maliyetler ve düşük taleple yıllarca mücadele ettikten sonra Temmuz 2022’de iflas koruması istedi ve mahkeme onaylı bir planla havayolu Air France-KLM, hedge fonu Castlelake, yatırım yöneticisi Lind Invest ve Danimarka hükümetini yeni sahipleri haline getirdi. haber.aero aktardı: Havayolu başlangıçta mahkeme sürecinin dokuz ila 12 ay arasında süreceğini tahmin etmişti, ancak bu süre daha sonra birkaç kez revize edildi. Şirketten yapılan açıklamada, SAS’ın mahkeme sürecinden 475 milyon dolarlık yeni halka açık olmayan özkaynak ve 725 milyon dolarlık teminatlı dönüştürülebilir borç olmak üzere yeniden düzenlenen gruba toplam 1.2 milyar dolarlık yatırımla çıkacağı belirtildi. Grevi sona erdirdi Bölgesel rakibi Norwegian Air, 2020’den 2021’e kadar benzer bir yeniden yapılandırma geçirdi ve küçültülmüş bir filo ve keskin bir şekilde azaltılmış borçla ortaya çıktı. Salı günü SAS, Norveç’teki kabin ekibiyle bir ücret anlaşmasına vararak, ücret ve çalışma koşulları konusundaki bir işçi grevini sona erdirdi ve şirketin operasyonlarına yardımcı olacağını söyledi. 

Tarım şirketi iflas etti... Kötü haber maalesef geldi!
Tarım şirketi iflas etti... Kötü haber maalesef geldi!

Ekonomi

Tarım şirketi iflas etti... Kötü haber maalesef geldi!

Bir tekstil devi daha iflasın eşiğinde! Pierre Cardin, LCWAİKİKİ ve ZARA…
Bir tekstil devi daha iflasın eşiğinde! Pierre Cardin, LCWAİKİKİ ve ZARA…

Ekonomi

Bir tekstil devi daha iflasın eşiğinde! Pierre Cardin, LCWAİKİKİ ve ZARA…

Türkiye'nin ünlü süt ürünleri üreticisi iflas etti!
Türkiye'nin ünlü süt ürünleri üreticisi iflas etti!

Ekonomi

Türkiye'nin ünlü süt ürünleri üreticisi iflas etti!

Dünyaca ünlü viski markasına kayyım atanacak... İflas etti
Dünyaca ünlü viski markasına kayyım atanacak... İflas etti

Ekonomi

Dünyaca ünlü viski markasına kayyım atanacak... İflas etti

Çin'in 30 yıllık gayrimenkul şirketi iflas etti! 30 yıllık geçmişi var!
Çin'in 30 yıllık gayrimenkul şirketi iflas etti! 30 yıllık geçmişi var!

Ekonomi

Çin'in 30 yıllık gayrimenkul şirketi iflas etti! 30 yıllık geçmişi var!

Petrol fiyatları yeniden 80 doları aştı!
Petrol fiyatları yeniden 80 doları aştı!

Ekonomi

Petrol fiyatları yeniden 80 doları aştı!

Türkiye'deki o şirket ünlü teknoloji devini satın aldı!
Türkiye'deki o şirket ünlü teknoloji devini satın aldı!

Ekonomi

Türkiye'deki o şirket ünlü teknoloji devini satın aldı!

Dünya ekonomisi için işler iyi gitmiyor!
Dünya ekonomisi için işler iyi gitmiyor!

Ekonomi

Dünya ekonomisi için işler iyi gitmiyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23