Ünlü havayolu devi iflas başvurusunda bulundu: SAS iflas sürecini tamamladı, yükselişe geçti! İlan etti

SAS, iflas sürecini tamamlayarak 2 milyar dolardan fazla borcunu yeniden yapılandırdı ve hisse senetlerini borsadan çıkardı. Şirket, güçlendirilmiş sermaye yapısı ve yüksek likidite ile mali açıdan sağlam bir konumda olduğunu belirtti. İskandinav havayolu şirketi SAS, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, iki yılı aşkın bir süredir devam eden iflas sürecini başarıyla tamamladığını duyurdu. Bu süreçte şirket, ABD’deki 11. Bölüm iflas koruma kanunları çerçevesinde yeniden yapılanma sürecinden geçti. İsveç merkezli şirket, 250.000’den fazla eski sahibinin hisselerini tamamen silen bir süreçte 2 milyar dolardan fazla borcunu yeniden yapılandırdı, uçak filosunu ayarladı ve hisse senetlerini borsadan çıkardı. Şirketten yapılan açıklamada, “SAS, güçlendirilmiş sermaye yapısı ve önemli ölçüde likiditeye sahip, mali açıdan sağlam bir şirket olarak ortaya çıkmaktadır” denildi.

Devam eden maliyet kesintileri SAS’ın bu yılın Temmuz ayında şimdiye kadarki en yüksek aylık karlılığını kaydetmesine yardımcı oldu ve şirket büyüyen bir pazarda fırsatlar görüyor, dedi ve kazançlar hakkında daha fazla ayrıntı vermedi. CEO Anko van der Werff, “Şimdi önümüze bakmalı ve başlattığımız dönüşümü tamamlamalıyız” dedi. SAS, yüksek maliyetler ve düşük taleple yıllarca mücadele ettikten sonra Temmuz 2022’de iflas koruması istedi ve mahkeme onaylı bir planla havayolu Air France-KLM, hedge fonu Castlelake, yatırım yöneticisi Lind Invest ve Danimarka hükümetini yeni sahipleri haline getirdi. haber.aero aktardı: Havayolu başlangıçta mahkeme sürecinin dokuz ila 12 ay arasında süreceğini tahmin etmişti, ancak bu süre daha sonra birkaç kez revize edildi. Şirketten yapılan açıklamada, SAS’ın mahkeme sürecinden 475 milyon dolarlık yeni halka açık olmayan özkaynak ve 725 milyon dolarlık teminatlı dönüştürülebilir borç olmak üzere yeniden düzenlenen gruba toplam 1.2 milyar dolarlık yatırımla çıkacağı belirtildi. Grevi sona erdirdi Bölgesel rakibi Norwegian Air, 2020’den 2021’e kadar benzer bir yeniden yapılandırma geçirdi ve küçültülmüş bir filo ve keskin bir şekilde azaltılmış borçla ortaya çıktı. Salı günü SAS, Norveç’teki kabin ekibiyle bir ücret anlaşmasına vararak, ücret ve çalışma koşulları konusundaki bir işçi grevini sona erdirdi ve şirketin operasyonlarına yardımcı olacağını söyledi.



