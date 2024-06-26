Ünlü gökdelenlerin sahibi iflas etti

Almanya'nın finans başkenti Frankfurt'taki Trianon gökdeleninin sahibi olan Geschaeftshaus am Gendarmenmarkt, iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Kule, Frankfurt silüetinin önemli bir parçası olarak kabul ediliyor ve Almanya'nın merkez bankasının bir bölümü ile büyük varlık yöneticisi Deka'ya ev sahipliği yapıyor.

Bugün mahkemeye sunulan belgeye göre, 186 metre yüksekliğindeki 45 katlı Trianon gökdeleni sahibi şirket, dün Frankfurt mahkemesine iflas başvurusunda bulundu ve bir iflas yöneticisi atandı. Almanya'nın emlak piyasası, uzun yıllar boyunca düşük faiz oranları, ucuz enerji maliyetleri ve güçlü ekonomi sayesinde önemli bir büyüme göstermiş ve Alman ekonomisine yıllık 730 milyar Euro katkıda bulunmuştu, ki bu da Alman ekonomisinin yaklaşık beşte birine denk geliyor.

Ancak, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonu kontrol altında tutmak için faiz oranlarını hızla yükseltmeye başlamasıyla birlikte emlak piyasasındaki bu büyüme trendi sona erdi. Bu durum, emlak finansmanının azalmasına, anlaşmaların iptal edilmesine, projelerin durmasına ve büyük emlak geliştirme şirketlerinin iflas etmesine yol açtı. Aynı zamanda, ofislerde kısmi evden çalışma uygulamaları nedeniyle Frankfurt ve Almanya genelinde doluluk oranları düştü.

İflas yöneticisi atanmasının ardından, Bundesbank ve bina yöneticisi konuyla ilgili soruları yanıtlamaktan kaçındı.