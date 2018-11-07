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Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!

Muharrem Sarıkaya, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Ankara adaylığının kesinleşmek üzere olduğunu öne sürdü.

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:25
Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Aday olmanın ağırlığı" başlığıyla yayımlanan yazısında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak kulis yazdı.

"AK Parti kulisinde konuşulanlara göre Kayseri milletvekili, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Ankara Büyükşehir adaylığı kesinleşmiş gibi" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

— Benzer durum TBMM Başkanı Binali Yıldırım için de geçerli. Ekonomi gazetecisi diliyle söylersem, AK Parti'de Yıldırım'ın İstanbul adaylığı satın alınmış

Sarıkaya, İzmir için AK Parti'de iki ismin öne çıktığını söyledi. "İlki İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, diğeri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu" diyen Sarıkaya, şunları kaydetti:

— Soylu'nun yakın çevresine, "Daha yapacak çok işimiz var, işimize bakalım" dediği biliniyor. Özgener'in ise Ticaret Odası Başkanlığı'nda başlattığı projeleri bitirme kararlılığını sürekli dile getirdiğine işaret ediliyor. Dikkat çeken, muhalefet gibi iktidar partisinde de büyükşehir adaylıkları için adı geçen sayısının az olması.

— AK Parti'de nedeni konusunda ileri sürülen gerekçelerden biri, eski büyükşehir belediye veya il başkanlarının ağırlıklı bölümünün bu dönem milletvekili olması. Örneğin Samsun'un da arasında bulunduğu bazı illerde milletvekilleriyle belediye başkanları ters düşmüş. İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir'in de arasında bulunan illerde büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmış olması da bu makamlara teveccühü azaltmış.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 11:25
  1. Samsun
  2. Kayseri
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Bursa
  6. Balıkesir
  7. Ankara
  8. Mehmet Özhaseki
  9. AK Parti
  10. Yerel seçimler
  11. Muharrem Sarıkaya

YORUM YAZ

  • HAKTAN YANAHAKTAN YANA58 dk önce
    SAYIN BAŞKAN BİR ABİ SÖYLEDİ KAĞITHANE TAPUSU RÜŞVET ALDI BAŞI GİDİYOR TAPU MÜDÜRÜNÜN 12ADET DAİRESİ VARMIŞ,BU ARADA KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANI FAZLI KILIÇI DEĞİŞTİRİN BAŞKA ADAMMI YOK.
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc1 sa önce
    Süleyman Soylu bey , son teröristi imha etmeden sakin bakanlikdan ayrilma.
  • faynurfaynur1 sa önce
    ya süleyman soylu nasıl yerinden oynatmayı düşünürler ki bu teşkilatlar kafayı mı yemiş adam gayet iyi bir şekilde bakanlığı yürütüyor terörle mücadelede onun yapdığını bugüne dek hükümetler bile yapmadı belediye başkanı yapıp adamı nötrize etmeyin solakların ekmeğine yağ bal sürmeyin ayrıca izmir de zaten chp boş çuval koysa seçimi alır oranın halkı celladına aşık yalandan yere soylu beyfendiciğimi oraya koyup harcamak neyin kafası
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    SARIKAYA KENDİ YORUMLARINI YAZIYOR. BİNALİ BEY VE SÜLEYMAN BEY YERİNDE MAKAMINDA DEVAM, DURMAK YOK YOLA DEVAM . ANKARA ÖZHASEKİ UYGUNDUR.
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