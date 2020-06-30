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Spor

Ünlü futbolcunun eşi mest oldu: Türkiye'deki sağlık sistemi beni büyüledi

Galatasaraylı Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, bebeğinin Türkiye'de dünyaya getireceğini belirterek "Açıkçası Türkiye'deki sağlık sistemi beni büyüledi." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 09:17:00 -
Ünlü futbolcunun eşi mest oldu: Türkiye'deki sağlık sistemi beni büyüledi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Kolombiya basınına açıklamalarda bulundu. Taron, ülkemizdeki sağlık sisteminin harika olduğunu söylerken bebeklerinin de Türkiye'de dünyaya geleceğini belirtti.

"Buradaki sağlık hizmetleri beni büyüledi"

Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron'un açıklamaları şu şekilde:

"Bebeğimiz 2 ay sonra Türkiye'de doğacak. Buradaki sağlık hizmetleri beni büyüledi."

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