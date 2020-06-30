Ünlü futbolcunun eşi mest oldu: Türkiye'deki sağlık sistemi beni büyüledi
Galatasaraylı Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, bebeğinin Türkiye'de dünyaya getireceğini belirterek "Açıkçası Türkiye'deki sağlık sistemi beni büyüledi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Kolombiya basınına açıklamalarda bulundu. Taron, ülkemizdeki sağlık sisteminin harika olduğunu söylerken bebeklerinin de Türkiye'de dünyaya geleceğini belirtti.
"Buradaki sağlık hizmetleri beni büyüledi"
Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron'un açıklamaları şu şekilde:
"Bebeğimiz 2 ay sonra Türkiye'de doğacak. Buradaki sağlık hizmetleri beni büyüledi."