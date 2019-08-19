0553 313 94 23

Ünlü fotoğrafçılar Koramaz Vadisi ve Hürmetçi Sazlığı’nı fotoğrafladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ülkemizin farklı bölgelerinden 20 fotoğrafçıyı Kayseri’ye getirdi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:56
Ünlü fotoğrafçılar Koramaz Vadisi ve Hürmetçi Sazlığı’nı fotoğrafladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ülkemizin farklı bölgelerinden 20 fotoğrafçıyı Kayseri’ye getirdi. Aralarında İzzet Keribar ve Coşkun Aral gibi tanınmış Fotoğraf Sanatçılarının da bulunduğu fotoğrafçılar Koramaz Vadisi ve Hürmetçi Sazlığı’nda çekimler yaptılar. Koramaz Vadisi’ni gün doğumundan itibaren tüm değerleriyle görüntüleyen fotoğrafçılar, vadinin büyüleyici olduğunu belirttiler.


Coşkun Aral, İzzet Keribar, Nuri Çorbacıoğlu gibi önemli fotoğrafçıların yer aldığı 20 kişiden oluşan fotoğraf sanatçıları, hafta sonunu Kayseri’nin güzelliklerini görüntüleyerek geçirdi. Fotoğraf sanatçılarının ilk durağı yılkı atları ve mandaların belki de dünyada en güzel fotoğraflandığı Erciyes’in eteklerindeki Hürmetçi Sazlığı oldu. Sabahın erken saatlerinde gün doğumu ile başlayan çalışma birbirinden güzel karelerin ortaya çıkmasını sağladı. Fotoğraf sanatçıları, Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtılması ve dünya insanlığına kazandırılması için büyük bir gayret gösterdiği Koramaz Vadisi’nde de önemli bir çalışma yaptılar. Güne Koramaz’dan güneşin doğuşunu çekerek başlayan fotoğrafçılar, gün boyunca vadinin tarihi ve doğal güzelliklerini fotoğrafladılar. Koramaz’daki yaşam da fotoğrafçıların ilgi alındaydı ve vadideki köylerde de çekimler yapıldı. Fotoğraf Sanatçısı ve Belgeselci Coşkun Aral, bu güzellikleri dünyaya tanıtmak gerektiğini ifade ederek, “Ülkemizin farklı bölgelerinden 20 meslektaşımızla buradayız. Amaç, bu vadiyi ülkemize, insanımıza ve dünyaya duyurmak. Sabah gün doğuşundan itibaren takip ediyoruz. Burada bir yaşam da var. Mesela Mimar Sinan bu vadide doğmuş ve buradan dünyaya o güzel eserleri yapmış. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı bu çalışmaların benzeri umarım diğer şehirlerde de olur. Çünkü ülkemiz çok zengin. Bütün bu güzellikleri dünyanın bilmesi lazım” dedi. Kayseri’nin gastronomisine de değinen Coşkun Aral, “Kayseri gastronomisi çok zengin. Buradan 8-10 program çıkarırım. Mantımız çok güzel; ama onun dışında da inanılmaz lezzetlere sahip olan bir bölge. Çok değerli bir bölgede, muhteşem bir coğrafyadayız” diye konuştu.


Kayseri’deki çekimler için Konya’dan gelen Seyit Konyalı da Kayseri’nin şehirleşmesi, gastronomisi ve son yıllarda ön plana çıkan turizm faaliyetleriyle Türkiye’nin yıldızı konumunda bir şehir olduğunu söyledi. Gastronomi açısından Antep mutfağı nasılsa Kayseri mutfağının da o kadar zengin olduğunu ifade eden Konyalı, Hürmetçi ve Koramaz’daki çekimleri değerlendirerek “Bölgedeki yılkı atları biz fotoğrafçıların büyük ilgisini çekiyor. Senede birkaç kez bu bölgeyi ziyaret ediyoruz. Koramaz Vadisi’ne daha önce gelmemiştik. Görünce büyülendim. 6 köy gezdik. İç Anadolu’da böyle mimari yapıların olduğunu hayal edemezdim. Fotoğraf ve belgesel açısından harika bir yer” dedi. İstanbul’dan gelerek Kayseri’nin güzelliklerini görüntüleyen Fotoğraf Sanatçısı ve Reklamcı Özlem Gül Bingöl de, Kayseri’nin kendisini çok etkilediğini belirterek şunları söyledi;


“İstanbul’da yaşayan birisi olarak söylüyorum ki Kayseri çok düzenli, son derece gelişmiş, modern bir şehir. Yılkı atları ve mandalar biz fotoğrafçıların çok sevdiği karelerdir. Çekimimiz çok keyifliydi. Koramaz Vadisi ise çok özel bir yer. Tarihi beni çok etkiledi. İki gün boyunca çok özel çalıştık. Heyecan vericiydi. Yemekleriniz de inanılmaz lezzetli. Kayseri bence Türkiye için çok önemli bir şehir. Hatay’dan çekimler için gelen Mehmet Aslan da Koramaz Vadisi’ni ilk kez gördüğünü belirtti ve bölgenin gizli kalmış bir turizm değeri olduğunu dile getirdi. Aslan, Koramaz Vadisi’nin çok değerli hale geleceğini düşündüğünü söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:56
  1. fotoğraf
  2. sanat
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaralı kedi hayata döndürüldü
    1. Yaralı kedi hayata döndürüldü
    2. Rusya destekli Esed güçleri Han..
    3. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa..
    4. Boyner ile okula dönüş heyecanı
    5. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt..
    6. Kırgızistan'da Uluslararası Altay..
    7. Çocuklarda inatla baş etme yolları
    8. Altınordu şanssızlığına yanıyor
    9. Ünlü fotoğrafçılar Koramaz Vadisi ve..
    10. Başkan Çakıcı’dan domates festivaline..
    11. Urla’daki yangının ardından Başkan..
    12. Milli çekiççi Kıvılcım, tecrübesine..
    13. ‘Yerli bilişim ağları oluşturulmalı’
    14. Suudi Arabistan Veliaht Prensi..
    15. Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
    16. Kırışıklıklara karşı 4 tüyo
    17. Motosikletin çarptığı yaşlı adam..
    18. CIA ajanı olduğu iddia edilen Iraklı..
    19. Kudankulam NGS’nin 3. ünite..
    20. Yağmurda hayatını kaybeden ‘Cici..
    21. KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK..
    22. Hamilelikte aşırı kilo almamak için 10..
    23. Volkswagen’in son gözdesi: Yeni T-Roc..
    24. (Özel) Küçükçekmece’de bahçede oynayan..
    25. Sudan'da yeni konseyin ilanı 48 saat..
    26. Dakikalık araçlar tercih ediliyor
    27. Milletvekili Sazak’tan büyükşehir..
    28. Elazığ’da otomobil yanarak,..
    29. ABD Açık'ta 3 Türk tenisçi korta..
    30. Belediye Başkanı Bayındır,..
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!