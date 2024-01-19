Ünlü erkek giyim markası iflas etti: Şirket çalışanlarını yarı yolda bıraktı! Maalesef çok sayıda kişi işsiz kalacak
Küresel ekonomik kriz tüm dünyayı etkisini alırken ünlü erkek markası resmen iflas etti! Ünlü markanın Almanya’da erkek giyim sektöründe bir marka olan Wormland, küresel ekonomik krizin etkisiyle iflasını ilan ettiği ajanslar bildirdi. Şirket, 12 mağazasını kapatmak zorunda kaldı ve 400 çalışanını işten çıkardı.
Artı49'da yer alan bilgilere göre, Wormland, 5 gün önce Hannover’deki İflas Mahkemesi’ne başvurdu. Şirketin yönetimi, iflasın nedenlerini şöyle açıkladı: Enflasyonun yükselmesi, tüketicilerin alım gücünün azalması, kira, enerji, lojistik ve personel giderlerinin artması. Şirket, 2023 yılında satışlarını artırmış olmasına rağmen, maliyetleri karşılamakta zorlandı.
Wormland, Almanya’nın 10 farklı şehrinde 12 mağazaya sahipti. Bunlar Berlin, Bochum, Bremen, Dortmund, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Münih, Nürnberg ve Oberhausen’de bulunuyordu. Mağazalarda çalışan 400 kişi, iflas sürecinde Federal İş Kurumu’ndan maaş alacak.
Wormland, erkek giyimde iki farklı konsept sunuyordu. Wormland, şık, özgüvenli ve seçkin bir tarzı temsil ederken, Theo, rahat, asi ve şehirli bir stil sunuyordu. Şirket, müşterilerine hem dijital hem de deneyimli personeliyle ilham vermeye devam etmek istediğini belirtti.
Wormland’in iflası, Almanya’da son dönemde yaşanan birçok şirket iflasının ardından geldi. Dünya genelinde koronavirüs salgını, Ukrayna-Rusya gerilimi ve İsrail-Filistin çatışması, ekonomik krizi derinleştirdi ve birçok sektörü olumsuz etkiledi.
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