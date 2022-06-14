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Ekonomi Ünlü ekonomist paylaştı: O ayda Türkiye'ye dolar yağmış
Ekonomi

Ünlü ekonomist paylaştı: O ayda Türkiye'ye dolar yağmış

Ekonomi uzmanı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası’nın dün açıkladığı nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerine göre Türkiye'ye dolar yağdını yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 10:26:00 -
Ünlü ekonomist paylaştı: O ayda Türkiye'ye dolar yağmış

Alaattin Aktaş, Nisan ayında ülkeye döviz yağdığını belirtti.

 

Ekonomi uzmanı Alaattin Aktaş, Nisan ayında ülkeye ciddi bir döviz girişi olduğunu yazdı.

Aktaş, Dünya gazetesindeki yazısında "Nisanda cari açığı finanse edecek ve rezerve ekleme yapılacak ölçüde bir döviz girişi olmuş ama biz bunu pek hissedememişiz. Mart ayı ortalamasında 14.57 olan dolar kuru, nisanda 14.68’e çıktı. Çok büyük bir artış değil elbette ama öyle anlaşılıyor ki böylesine yüklü bir döviz girişi olmasaydı kurun çok daha hızlı arttığına tanıklık edecektik" ifadelerini kullandı.

Alaattin Aktaş'ın yazısının tamamı şöyle:

Merkez Bankası’nın dün açıkladığı nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri söz konusu ay Türkiye’ye kayda değer miktarda döviz girdiğini gösterdi. Öyle ki, giren döviz ihtiyaç duyulandan fazla olmuş ve aradaki fark Merkez Bankası rezervine eklenmiş.

Nisan ayında cari işlemler dengesi açığı 2.7 milyar dolar oldu. Bu açığın çok üstünde bir döviz girişi var; adeta oluk oluk döviz akmış. Gelen bu dövizin kaynağını hemen belirleyememiş, daha doğrusu bu dövizi hangi kalemlere yazacağımızı bilememiş ve net hata ve noksana yazmışız. Söz konusu kaleme yazılan dövizin tutarı tam 4.5 milyar doları bulmuş.

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