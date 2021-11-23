Ünlü ekonomist Kurtoğlu “Daha tehlikeli bir problemimiz var” deyip şok gerçeği açıkladı

Muhalefet tarafından sıklıkla dillendirilen ve sosyal medyada çok sık konu edinilen Türkiye’ye yaşanan sığınmacı göçü ile ilgili İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi, Ekonomist Dr. Ramazan Kurtoğlu’ndan dikkat çeken bir uyarı geldi.

“Daha tehlikeli bir göç problemi”

Meseleye farklı bir perspektiften bakan Kurtoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada asıl problemin Türkiye’ye gelen sığınmacı göçü değil Türkiye’den çıkan beyin göçü olduğunu hatırlattı.

Kurtoğlu şunları yazdı;

“Yıllardır Türkiye’ye gelen milyonlarca sığınmacıyı konuşuyoruz ancak bundan daha tehlikeli bir göç problemi ile karşıkarşıyayız...Ülkemizden yurtdışına çok ciddi beyin göçü ve sermaye çıkışı var ve artarak devam ediyor.”