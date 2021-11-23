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Gündem Ünlü ekonomist Kurtoğlu “Daha tehlikeli bir problemimiz var” deyip şok gerçeği açıkladı
Gündem

Ünlü ekonomist Kurtoğlu “Daha tehlikeli bir problemimiz var” deyip şok gerçeği açıkladı

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi, Ekonomist Dr. Ramazan Kurtoğlu, Türkiye’den yaşanan beyin göçüne ilişkin kritik bir uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 08:06:00 - 2021-11-23 08:07:50
Ünlü ekonomist Kurtoğlu “Daha tehlikeli bir problemimiz var” deyip şok gerçeği açıkladı

Muhalefet tarafından sıklıkla dillendirilen ve sosyal medyada çok sık konu edinilen Türkiye’ye yaşanan sığınmacı göçü ile ilgili İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi, Ekonomist Dr. Ramazan Kurtoğlu’ndan dikkat çeken bir uyarı geldi.

“Daha tehlikeli bir göç problemi”

Meseleye farklı bir perspektiften bakan Kurtoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada asıl problemin Türkiye’ye gelen sığınmacı göçü değil Türkiye’den çıkan beyin göçü olduğunu hatırlattı.

Kurtoğlu şunları yazdı;

“Yıllardır Türkiye’ye gelen milyonlarca sığınmacıyı konuşuyoruz ancak bundan daha tehlikeli bir göç problemi ile karşıkarşıyayız...Ülkemizden yurtdışına çok ciddi beyin göçü ve sermaye çıkışı var ve artarak devam ediyor.”

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Yorumlar

Neden acaba

Ülkeyi 20 senedir yöneten zihniyet ülkeyi araplastirirken kendi evlatları daha iyi bir hayat için başka ülkelere yelken aciyo.sebebi cehape değil sanirim
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Ali Veli

Memurlar net akademik alimlara bakarsaniz 1- YOK yoneticileri, rektorler ve dekanlarin suc isledigini 2- Universiteleri itibarsizlastirip kalitesizlestirdiklerini 3- Hoca ve ogrenci sayilarinin dengesiz oldugunu 4- Bu insan kalitesiyle bilim yapailamayacagini, nitelikli insan yetistirilemeyecegini 5- Kaynaklarin israf edildigini 6- Anlami olmayan niteliksiz dergilerdedostlar alisveriste gorsun niteliginde absurd yayinlar yapildigini, insanlarin bunlari gostererek yukseldigini 7- Akademisyen ve rektorlerin yabanci dil bilmedigini 8- Rektorlerin, AKP il baskan yardimcisi gibi olduklarini (tweet ve facebook ve instagram hesaplarina bakiniz, cv lerinde IHL mezunu olduklarina vurgu yaptiklarini goreceksiniz) 9- Dis guclere gerek yok iceride cok mill-i ve ma’new-i hain oldugunu bulacaksiniz.
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