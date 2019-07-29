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Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak

Ekonomist Mert Yılmaz, Youtube'dan yayınladığı videosu ile sosyal medya kullanıcılarına seslendi. Yılmaz, "Sosyal medya kullanıcıları, tek gayeleri para kazanmak olan spekülatörlere alet olmamalı." dedi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:02

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Ekonomist Mert Yılmaz, sosyal medya platformu Youtube'dan yayınladığı videosu ile vatandaşları spekülatörlere karşı uyardı. Sosyal medya kullanıcılarına seslenen Yılmaz, "Vatandaşlar tek gayeleri para kazanmak olan spekülatöre alet olmamalı." dedi.

"Günde 3 kere haftada 5 kere dolar kuru tahmini yapan arkadaşlar var." diyen Yılmaz, "Sosyal medyanın gücü herkes tarafından kabul ediliyor. Birileri bu işi sizlere yardımcı olmak için yapmıyor." ifadelerini kullandı.

'Oyunlarına alet olmayın'

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Hatırlayacaksınız ki şöyle ifadeler kullanıldı: '2018 yılı sonunda dolu kuru 8 lira olacak.' Olmadı. Kapanış 5,32'ydi. '31 Mart seçimlerinden öne 8 lira olacak.' Olmadı. 'Seçim bitti şimdi patlayacak. 10 lira olacak.' Olmadı. 

Bu tahminlerin altında hiçbir ekonomik gerçeklik yok. Ülkenin ekonomik olarak hiçbir sorununun olmadığını söyleyemeyiz ama amacımız artılarımızı artırmak eksilerimizi azaltmak olmalı. Buradan sosyal medya kullanıcılarına sesleniyorum. Duygularınızı sömürüyorlar. Spekülatif başlıklar atarak sizlerin üzerinden para kazanmanın hesabını yapıyorlar. Duygularınızla oynanarak sizlerin üzerinden para kazanılmasına izin vermeyin."

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:02
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  • gökhangökhan7 dk önce
    piyasalar yangın yeri,2018 ağustos'undan beter olacak bu işler kamu bankalarının piyasaya usd sürmesinye olmaz merkez bankasının rezervine bak.ekonomi çok iyi ise ihhtiyat akçesi niye kullanıldı.enflasyon batan iş yerleri ortada.kendinizi aldatmayın.dip dalga çok kötü geliyor ekonomi akp yi yıkacak.

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