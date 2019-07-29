Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Ekonomist Mert Yılmaz, sosyal medya platformu Youtube'dan yayınladığı videosu ile vatandaşları spekülatörlere karşı uyardı. Sosyal medya kullanıcılarına seslenen Yılmaz, "Vatandaşlar tek gayeleri para kazanmak olan spekülatöre alet olmamalı." dedi.

"Günde 3 kere haftada 5 kere dolar kuru tahmini yapan arkadaşlar var." diyen Yılmaz, "Sosyal medyanın gücü herkes tarafından kabul ediliyor. Birileri bu işi sizlere yardımcı olmak için yapmıyor." ifadelerini kullandı.

'Oyunlarına alet olmayın'

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Hatırlayacaksınız ki şöyle ifadeler kullanıldı: '2018 yılı sonunda dolu kuru 8 lira olacak.' Olmadı. Kapanış 5,32'ydi. '31 Mart seçimlerinden öne 8 lira olacak.' Olmadı. 'Seçim bitti şimdi patlayacak. 10 lira olacak.' Olmadı.

Bu tahminlerin altında hiçbir ekonomik gerçeklik yok. Ülkenin ekonomik olarak hiçbir sorununun olmadığını söyleyemeyiz ama amacımız artılarımızı artırmak eksilerimizi azaltmak olmalı. Buradan sosyal medya kullanıcılarına sesleniyorum. Duygularınızı sömürüyorlar. Spekülatif başlıklar atarak sizlerin üzerinden para kazanmanın hesabını yapıyorlar. Duygularınızla oynanarak sizlerin üzerinden para kazanılmasına izin vermeyin."