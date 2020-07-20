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Ekonomi

Ünlü ekonomist Kaan Sarıaydın tarih vererek flaş gelişmeyi paylaştı

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, koronavirüs sonrası yeni dünya düzenine ilişkin çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 13:12:00 -
Ünlü ekonomist Kaan Sarıaydın tarih vererek flaş gelişmeyi paylaştı

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün ardından Türkiye'de tersine göçün başlayacağını söyledi.

Kaan Sarıaydın, yakın zamanda büyük şehirlerdeli iş olanaklarının cazibesini yitireceğini belirterek, "Batı dünyasında aslında güçlü bir iktisat hiç olmadı. Üretimleri, gelir gider dengeleri, toplumların uzun süre yaşattıkları ferah bir ekonomi bunları sadece vesayetler ve sömürgeler sayesinde oldu ama bunu yaşatırken toplumları ezber kültürle yetiştirdiler. Batı toplumları kendilerine göre güya medeniyet ve insan değeri çerçevesinde olmuş olsaydı, sömürgecsisi oldukları toplumların yaşadıkları zulümlere karşı çıkarlardı. Bugün batı roplumları ayaklanmaya, söylenmeye başlıyor. Dünyaya insan hakları savunuculuğu yapanlar gerçekten şimdi neyin savaşını yapıyorlar? Neyin korkularını yaşıyorlar biliyor musunuz? İşte bu toplumlar rahatlarının ve ekonomilerinin bozulacağını biliyorlar. Merkeziyetçi ekonomik işleyişlerde çöp olacaktır. Dolayısıyla metropoller iş çokluğu nedeniyle elde ettiği al benini kaybedecektir" dedi.

Sarıaydın, tersine göç için tarih vererek  "Yeni dünyanın enerji ihtiyacı, yeni dünyanın ürün ihtiyacı, yeni dünyanın iş gücü çokluğu Anadolu'nun her şehrini cazibe merkezine döndürecektir. Tarih veriyorum. Tersine göç başlayacaktır. Sanayileşme, üretme ve imkan olanak çokluğu Anadolu'ya geri göçü başlayacaktır. Metropoller cazibesini kaybedecektir. Bu yılın sonuna doğru müthiş bir şekilde hatrı sayılır boyutlarda insalar baba topraklarına memleketlerine dönecektir" ifadelerini kullandı.

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