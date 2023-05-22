Altın için beklenen yeni tüyo geldi! İslam Memiş sürpriz o rakamıyla alıcılara göz kırptı! Altında herkes bunu yapsın

İslam Memiş, altın ve para piyasalarında adından sıkça söz ettiren bir uzmandır. Bu alanlarda neferi özgün bir bakış açısı sunan Memiş, altın fiyatlarına dair yeni bir analiz yaptı. Sahip olduğu birikimleri altına yönlendiren vatandaşlar, Memiş'in değerlendirmelerini heyecanla bekliyor. İşte İslam Memiş'in öngörüleri...

Kıymetli altın ve para piyasalarının bilge ismi İslam Memiş, önümüzdeki dönemde yaşanabilecek altın fiyatlarındaki dalgalanmalar konusunda uyarıda bulunuyor. Bu uyarının ardından, altın sahiplerinin elindeki varlıklarını bir süre daha koruyacağına dair bir hava esiyor. Altın piyasasının zirveye ulaşmasına çok az bir zaman kaldığı düşünülüyor.

İslam Memiş, altın fiyatlarına dair bir yorumda bulundu. Karar'ın derlediği haberde: Altın ve para piyasalarının nüktedan uzmanı olan İslam Memiş, altın fiyatlarındaki olası yeni seviyelerle ilgili vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu. Birikim sahibi olanlar veya altın almayı düşünenlerin bu bilgilendirmeyi dikkatle okuması tavsiye ediliyor. Şu anda altının gramı; 1,258,53 TL'ye satılıyor. Tam altın 8.923,57 TL, yarım altın 4.475,47 TL ve çeyrek altın ise 2.237,73 TL gibi güncel fiyatlarla işlem görüyor. Son zamanların en yüksek seviyelerini gören altınla ilgili yeni bir açıklama daha yapıldı. İslam Memiş, Altın ve Para piyasalarındaki otorite, konuyla ilgili şunları söyledi;

"Gelecek günlerde altın fiyatlarındaki değişkenlikler artabilir. Son iki günde 154 TL değer kaybeden gram altın, yakın bir süre içinde en yüksek seviyelerini de görebilir. Bu nedenle ben altını uzun vadeli bir yatırım aracı olarak görüyorum. 2023 yılı bitmeden 1554 TL'ye kadar çıkışını görmemiz mümkün." Açıklamasını yaptı. Bu fiyatların gerçekleşme olasılığı bile, yatırım yapmış olan vatandaşı canlandırdı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten piyasalar için çok dikkat çekici bir haziran ayı uyarısı geldi: "Elinde dolar bulunanlar için son çıkış" olduğunu vurgulayan İslam Memiş, "Dolar karşısında alınacak ne varsa haziranda alınmalı. Haziran ayını dolar için düşüşün başlayacağı ay olarak niteleyen Memiş, "Elinde dolar bulunanlar için son çıkış. Parite üzerinden bu süreci değerlendirmeyen trene binmemiş sayılacak.

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ALTIN FİYATLARINDA ZİRVE YAŞANABİLİR

Altın ve para piyasalarındaki deneyimli uzman İslam Memiş, sözlerine şunları da ekledi; "İki yıl öncesine kadar dolar kuru 18 TL'ye çıktığında, doların 30 TL olacağı herkes tarafından dile getirilmişti. O zamanlardan bu yana vatandaşları uyarmaktayız. Vatandaşın bu tuzağa düşmemesi için adeta dil dökmüştük, ama vatandaş yatırım yapmayı düşündü. Şu an seçim öncesi iki haftalık sürece odaklanıyorum. Altın ve döviz piyasalarında inanılmaz bir artış yaşandı. Bu durumda sakin olmak gerekiyor. Yaz aylarında döviz ataklarına tanık olabiliriz. Gram altın için de aynı durum geçerli. Siyasetçiler seçim öncesi sürekli olarak daha iyi bir ekonomi vaadinde bulundular. Bazı vatandaşlar bu vaatlere kulak verirken, bazıları görmezden geldi. Sabırlı olmanızı tavsiye ederim" ifadelerini kullanarak, vatandaşın elindeki parayı zarara uğratmamak adına altına yatırma önerisinde bulundu.

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Öte yandan Zürih merkezli İsviçre bankası UBS ekonomistleri, altının bu yılın ilerleyen dönemlerinde orta ve uzun vadeli birçok etkenle tüm zamanların en yüksek seviyesini kırabileceğini düşünüyor. Ekonomistler tahminlerden hareketle altın almak için üç neden sıralıyor.

MERKEZ BANKASI TALEBİ GÜÇLÜ KALACAK

Merkez bankaları bu yıl yaklaşık 700 metrik ton altın satın alma yolunda ilerliyor. Bu rakam 2010’dan bu yana 500 metrik tonun altında olan ortalamanın çok üzerinde. UBS ekonomistleri, artan jeopolitik riskler ve yükselen enflasyon nedeniyle merkez bankalarının bu alım eğiliminin devam edeceğini tahmin ediyor.

UBS'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bu merkez bankası alım eğiliminin artan jeopolitik riskler ve yükselen enflasyon ortamında devam edeceğini düşünüyoruz. Aslında, Ukrayna'daki savaşın ardından ABD'nin Rus döviz rezervlerini dondurma kararı, merkez bankalarının davranışları üzerinde uzun vadeli bir etkiye yol açmış olabilir" denildi.

DOLAR’IN GÜÇSÜZLÜĞÜ ALTINA YÖNLENDİRİYOR

Son zamanlarda altına göre zayıflayan ABD Dolar’ının seviyelerinin değişeceği öngörülüyor. Ekonomistler, ABD hazine kağıtlarının getirisindeki azalmanın dolar üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini söylüyor.

Ekonomistlere göre, ABD Doları düştüğünde altın tarihinin en iyi performansını gösterdi. Buradan hareketle ekonomistler, önümüzdeki 6-12 ay içinde ABD Doları’nın bir tur daha zayıflayacağını tahmin ediyor.

ABD’DE ARTAN RESESYON RİSKLERİ GÜVENLİ LİMANI TETİKLEYEBİLİR

TGRT Haber, Kriptokoin’in haberine göre ABD’den gelen son veriler ülkenin büyümesinin yavaşladığını gösteriyor. Fed’in son Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüş Anketi’nde de daha sıkı kredi koşulları ortaya çıktı. Bu durumun da büyüme ve şirket karları üzerinde baskı oluşturması muhtemel.

Ekonomistler, 1980’den bu yana elde edilen verilere göre, altının S&P 500 karşısındaki göreceli performansının ABD resesyonları sırasında önemli ölçüde arttığını belirtiyor.

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