“Bekar Gezelim”le hafızalara kazınmıştı! Grup Laçin’in eski solisti vefat etti

“Bekar Gezelim” şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan Grup Laçin’den üzen haber geldi. Grubun bir dönem solistliğini üstlenen Ali Abacı, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarının ardından hayatını kaybetti.

Acı haberi grup arkadaşı duyurdu

Ali Abacı’nın vefatını Grup Laçin üyelerinden Teoman Dalcı açıkladı. Dalcı paylaşımında, “Usta müzisyen, usta yorumcu ve bir dönem Grup Laçin’in solistliğini yapan, acı tatlı pek çok anımızı paylaştığımız canımız kardeşimiz Ali Abacı’yı kaybettik. Devri daim mekanı cennet olsun. Çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.

Ankara’da son yolculuğuna uğurlanacak

60 yaşında hayatını kaybeden Ali Abacı’nın bugün Ankara’da son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. 1991 yılında kurulan Grup Laçin, 1998’de yayımlanan “Bekar Gezelim” ile büyük çıkış yakalamıştı. Grup aynı yıl Türkiye’nin En İyi Grubu ve Yılın En İyi Çıkış Yapan Grubu ödüllerine layık görülmüştü.