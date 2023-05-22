Altın uzmanı Hatice Kolçak uyardı, seçim sonrasını işaret etti! Altını, doları olanlar o tahminleri: Güncel dolar kuru, altın fiyatları

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Hatice Kolçak uyarsı: Gündemi altüst edecek açıklama! Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar, son durum ne? Altın fiyatlarını anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. İşte yatırımcılar için altındaki son durum.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, kişisel Youtube kanalı üzerinden altın, dolar ve gümül almak isteyenleri ve yatırımcıları uyardı.

Ünlü ekonomistlerden Hatice Kolçak altın fiyatlarındaki büyük düşüşle ilgili altına yatırım yapacak olan yatırımcılara bazı ufak detaylarla tüyolar verdi.

ALTIN ALIMI İÇİN O SEVİYEYİ BEKLEYİN!

Ünlü altın uzmanı Hatice Kolçak uyardı. Kolçak özellikle Bitcoine ve borsaya dikkat edin çağrısında bulundu. Kolçak youtube kanalında şunları söyledi: “28 bin üzerine atarsa ama uzun zamandır şunu görüyoruz.. 26 bin-27 bin bandında gidip geliyor. 28 binin üzerine atmadığı sürece 24-25 bine kadar düşmesi lazım. 32 binleri gelmesi için 28 binlerin üzerine atması şart. Atmazsa hiçbir şey olmaz.” dedi. Bunun dışında bu haftanın önemine dikkat çeken Altın Uzmanı Kolçak, Amerika açısından da önemli, yurtdışından beklediğimiz veriler var, özellikle ons altın, Amerika borsaları kripto paralar, gümüş, hepsi bunları etkiliyor”.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ALTIN ALACAKLARIN DİKKATİNE!

Ünlü Ekonomist Hatice Kolçak altını alacakları tarih ve rakam vererek uyardı

Altın alacaklara uyarılarda bulunan Kolçak alım için o rakamın beklenmesi gerektiğini ifade ederek seçim sonrasına dikkat edin dedi!

Kolçak son alarak, “Altında ons tarafındaki seviyeleri takip edin, bu hafta baskı olma ihtimali yüksek, hem borsa hem altın, hem kripto para, hem de gümüş tarafında da baskı olacak, piyasa diken üstünde olacak” diye konuştu.

22 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 22 Mayıs 2023 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 19,83 (Alış) - 19,83 (Satış)

EURO: 21,45 (Alış) - 21,48 (Satış)

STERLİN: 24,57 (Alış) - 24,69 (Satış)

1 DOLAR = 19,83 TL

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

22 Mayıs Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.260,00

Gram altın satış: 1.260,21

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.249,00

Çeyrek altın satış: 2.314,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.512,00

Yarım altın satış: 4.670,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 9.038,00

Tam altın satış: 9.285,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.159,00

Cumhuriyet altını satış: 9.294,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.270,00

Ata altın satış: 9.507,00



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