Ünlü ekonomist emlak ve yatırım aracı hakkında konuştu! Olay olacak sözler: Alım fırsatı için tarih verdi!

Ünlü ekonomist Tuna Kaya, elindeki Türk lirası ile yatırım yapmak isteyen yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Özellikle döviz kuru, altın fiyatları ve konut fiyatlarıyla ilgili önemli değişikliklerden bahseden Tuna Kaya, yatırımcılar seslendi. Neyiniz varsa buna yatırın! Tuna Kaya’dan kaçırılmayacak yatırım tavsiyesi. Parasını buna yatıran karlı çıkacak. O tarihten önce alan yaşadı. İşte Tuna Kaya'nın yatırım olarak önerdiği o tavsiye...

Elindeki Türk lirası ile yatırım yapmayı düşünenler bu haber sizin için. Ekonomist Tuna Kaya, yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Türkiye'de yaşanan ekonomik krize dikkat çeken Kaya, elindeki Türk lirası ile yatırım yapacakları uyardı. Neyiniz varsa buna yatırın! Tuna Kaya’dan kaçırılmayacak yatırım tavsiyesi. 2025'te almak hayal olacak. Pişman olmadan fırsatı iyi değerlendirin.

TUNA KAYA'DAN KAÇIRILMAYACAK TAVSİYE: NEYİNİZ VARSA BUNA YATIRIN! YOK SATACAK!

Tuna Kaya yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. "Faizin cazibesini kapılıp evinizi satmayın" uyarısında bulunan Kaya, ev almak isteyenlerin 2025 yılına kadar almaları gerektiğini aktarırken, kira fiyatlarının ciddi oranda yükseleceğini açıkladı. Konut fiyatlarında yaşanacak olan fiyat artışlarına dikkat çeken Tuna Kaya, şu ifadeleri kullandı:



"Faiz oranlarının cazibesine kapılarak evinizi satmayın. Bir yılda faiz size kazandırdığını, bir konut bir ayda size kazandırabilir. Bu dönemde ev satmak mantıklı bir karar değil. Büyük yatırımcılar konutlara ilgi göstermiyor. Çalışanlar ise konut edinemiyor.

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2025 YILINA KADAR ALAN KÖŞEYİ DÖNECEK

Konut maliyetleri arttı ve bu nedenle yeni konut inşaatları azaldı. Türkiye'de nüfus sürekli artıyor ve dışarıdan göç alınıyor. Gelecek üç yıl içinde büyük bir konut açığı oluşması bekleniyor. 2020-2022 benzeri bir konut fiyat patlaması bekliyorum. Bu süreçte oturduğunuz evi satmak veya yatırım amaçlı aldığınız evi satmak son derece yanlış olacaktır. Konut almak isteyenlerin en geç 2025 yılının ilk çeyreğine kadar harekete geçmelerini öneririm. Sonrasında konut almak çok daha zor olabilir ve konut açığı artacağı için yüksek kira bedelleri ödemek zorunda kalabilirler."

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Türkiye genelinde nisan ayında konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,8 azalarak 75,569 oldu. En fazla konut satışı İstanbul'da gerçekleşti ve bu şehri sırasıyla Ankara ve Antalya takip etti. En az konut satışının ise Ardahan, Hakkari ve Tunceli illerinde gerçekleştiği görüldü.