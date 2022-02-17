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Ekonomi Ünlü ekonomi Spekülatörü: 'Kripto paralar yasaklanmalı'
Ekonomi

Ünlü ekonomi Spekülatörü: 'Kripto paralar yasaklanmalı'

98 yaşındaki milyarder yatırımcı Charlie Munger, kripto paraların yasaklanması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 17:17:00 -
Ünlü ekonomi Spekülatörü: 'Kripto paralar yasaklanmalı'

Warren Buffett'in iş ortaklarından olan 98 yaşındaki milyarder yatırımcı Charlie Munger, Bitcoin ve girişim sermayelerini "çok kötü aşırılık" olarak tanımlayarak kripto paraların yasaklanması gerektiğini ifade etti.

Kripto paralara yönelik muhalefeti ile bilinen Munger, "Kripto paraların en kısa zamanda yasaklanmalarını diliyorum ve Çin'in getirdiği yasağa hayranlık duyuyorum" diye konuştu.

Daily Journal Corp'un yıllık toplantısında konuşan Munger, "Kesinlikle kripto paralara yatırım yapmadık. Böyle bir yatırımdan kaçınabilmekten gurur duyuyorum. Kripto bir hastalık gibi" ifadelerini kullandı.

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