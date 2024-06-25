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Kadın - Aile Ünlü diş doktoru herkesi şoke etti: Dişler ne zaman fırçalanır? Bir hata yaptılarsa diş problemleri olur
Kadın - Aile

Ünlü diş doktoru herkesi şoke etti: Dişler ne zaman fırçalanır? Bir hata yaptılarsa diş problemleri olur

Yeniakit Publisher
2024-06-25 00:57:00 - 2024-06-25 02:07:08
Ünlü diş doktoru herkesi şoke etti: Dişler ne zaman fırçalanır? Bir hata yaptılarsa diş problemleri olur

Ünlü diş doktoru Dr Shaadi Manouchehri, kişilerin dişlerini koruması için yapmaması önemli bir şey olduğunu söyledi. Dişlerin aslında kahvaltıdan sonra fırlanamaması gerektiğini ve kahve içtikten sonra bir süre beklenmesi gerektiğini söyleyen doktor, hastalara da birçok tavsiyede bulundu.

Diş bakımı günlük rutinimizin bir parçası. Sizler de takdir edersiniz zaman zaman diş problemleri baş gösterebiliyor.

Diş bakımı günlük rutinimizin bir parçası. Sizler de takdir edersiniz zaman zaman diş problemleri baş gösterebiliyor.

Ünlü diş doktoru Dr Shaadi Manouchehri, kişilerin dişlerini koruması için yapmaması önemli bir şey olduğunu söyledi.

Başarılı doktor öncelikler cümlelerine 'Kahve içtikten sonra hemen dişlerinizi fırçalamayın' diyerek başladı.

'Kahve oldukça asidiktir... Eğer dişlerinizi hemen fırçalarsanız, asidi dişinize sürterek dişinizi aşındırırsınız... Ayrıca dişlerinizi kahvaltıdan sonra değil, öncesinde fırçalamalısınız.'
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"Çünkü hemen fırçalarsanız diş minenize zarar vermiş olursunuz."

Dişlerimiz mine, dentin ve kök sementi gibi minerallerden oluşur ve sabah kalktığımızda, kahvaltı yapmadan önce de dahil olmak üzere güne başlamadan önce temizlenmesi gereken bakterilerle kaplıdır. Dr. Manouchehri, bu adımı atladığınızda, kahvaltınızın gece boyunca biriken bakterilerin üzerine yığılmasına müsaade etmiş olacağınızı belirtiyor.

Doktor, kahve konusunun önem arz ettiğini söylüyor. Doktora göre mine aşındıkça altındaki dentin açığa çıkabilir ve bu da dişlerinizin sarı görünmesine neden olabilir. Onedio'nun aktardığı haberde: Dr. Manouchehri şöyle devam etti: 'En az 30 ila 60 dakika bekleyin. Aslında dişlerinizi fırçalamak zorunda değilsiniz, sadece gargarayla çalkalayın veya su için.'
"Kustuktan sonra da dişlerinizi hemen fırçalamayın. Çünkü midenin içeriği de son derece asidiktir."

Dolayısıyla, mide içeriği ağza geldiğinde, ağız çok asidiktir. Ve eğer hemen fırçalarsanız, asidi dişe daha da fazla sürmüş olursunuz. Bu yüzden dişlerinizi fırçalamadan önce en az 30 ila 60 dakika bekleyin.

"Bunun yerine yapabileceğiniz şey, başlangıçta bir gargara ile çalkalamak ve asidi daha hızlı nötralize etmeye yardımcı olmak için biraz su içmektir."

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