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Dünya Ünlü dev şirket satılıyor! Satış kararı için basın açıklaması: ABD merkezli şirketle anlaşma tamamlandı
Dünya

Ünlü dev şirket satılıyor! Satış kararı için basın açıklaması: ABD merkezli şirketle anlaşma tamamlandı

Yeniakit Publisher
2024-05-02 20:57:00 - 2024-05-02 20:59:31
Ünlü dev şirket satılıyor! Satış kararı için basın açıklaması: ABD merkezli şirketle anlaşma tamamlandı

İSVİÇRE merkezli meşhur sağlık sektörü devi açıkladı! O şirketle ilgili karar resmen verildi. Açıklama geldi: Satış kararından sonra almak istiyoruz diyen yetkililerle temaslar sürüyor. Satılıyor.

İSVİÇRE merkezli ilaç devi Novartis, kanser tedavisi alanında büyümeye yönelik önemli bir adım daha attı. Şirket, ABD'li biyoteknoloji firması Mariana Oncology'yi 1 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almak üzere anlaştığını duyurdu. Bu satın alma, Novartis'in kanser ilaçları piyasasındaki konumunu daha da güçlendirecek.

İSVİÇRE merkezli ilaç devi Novartis, kanser tedavisi alanında büyümeye yönelik önemli bir adım daha attı. Şirket, ABD‘li biyoteknoloji firması Mariana Oncology‘yi 1 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almak üzere anlaştığını duyurdu. Bu satın alma, Novartis‘in kanser ilaçları piyasasındaki konumunu daha da güçlendirecek.

Mariana Oncology, özellikle kanser tedavisi için yeni nesil ilaçlar geliştiren bir şirket olarak biliniyor. Novartis‘ten yapılan açıklamaya göre, anlaşma tamamlandığında, Novartis kanserle mücadelede kullanılan yenilikçi terapiler konusunda daha etkin bir rol oynamayı hedefliyor. Bu satın almanın, şirketin gen terapileri ve ileri düzey biyoteknoloji ürünleriyle ilgili önceki yatırımlarına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Ek olarak, Novartis, Mariana Oncology‘nin hissedarlarına, şirketin gelecekteki başarılarına bağlı olarak 700 milyon dolarlık ek ödemeler yapmayı taahhüt etti. Bu ek ödemeler, belirlenen hedeflerin ve klinik sonuçların başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine bağlı olacak.

Novartis, daha önce de ABD‘li Vedere Bio, İsviçre‘den Arctos Medical, İngiltere‘den Gyroscope Therapeutics ve Almanya‘dan MorphoSys gibi şirketleri bünyesine katmıştı. Bu satın almalar, Novartis‘in gen tedavisi ve ileri düzey biyoteknolojik araştırmalar konusundaki genişleyen portföyünü gösteriyor. Şirket, bu stratejik hamlelerle global sağlık sektöründe yenilikçi çözümler sunmayı amaçlıyor.
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Novartis‘in bu son satın alması, şirketin stratejik büyüme hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını ve global sağlık pazarındaki etkin pozisyonunu pekiştiriyor. Şirket, bu tür stratejik yatırımlarla kanser gibi küresel sağlık sorunlarına karşı daha etkili çözümler geliştirmeyi hedeflediğini bir kez daha vurgulamış oldu.

 

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