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Otomotiv Ünlü dev otomotiv şirketi hisselerini satışa çıkardı: haber piyasayı salladı! 'Borsada yer yerinden oynayacak'
Otomotiv

Ünlü dev otomotiv şirketi hisselerini satışa çıkardı: haber piyasayı salladı! 'Borsada yer yerinden oynayacak'

Yeniakit Publisher
2023-11-17 18:38:00 - 2023-11-17 18:58:31
Ünlü dev otomotiv şirketi hisselerini satışa çıkardı: haber piyasayı salladı! 'Borsada yer yerinden oynayacak'

Renault ortağı olduğu ünlü otomobil şirketi Nissan'daki hisselerini satmaya başlayacağı tarihi resmen açıkladı. Satışına onay vermemesiyle ilgili detaylar..

Renault CEO'su Luca de Meo, hisse satışlarının gelecek yıl itibariyle başlayabileceğini ve bu sürecin Nissan ile birlikte yürütüleceğini açıkladı.

Hisse satışından elde edilmesi beklenen 4,3 Milyar Euroluk gelirin daha ucuz elektrikli araçların üretilmesi için sürdürülen AR-GE projelerine harcanacağı belirtildi. Şirketin bu planlama ile Tesla gibi rakipler rekabet seviyesinin arttırmak istediği öğrenildi.
Ampare’nin gelecek yılın nisan ve mayıs aylarında halka arz edilmesinin hedeflendiğini belirten De Meo, bu ay bağımsız olarak faaliyet gösteren şirketin 8 milyar ila 10 milyar euroluk değerleme alması durumunda halka arzının rafa kalkabileceğini belirtti.

10 MİLYAR EURO GELİR BEKLENİYOR

Renault’un Ampere için 2025 yılına kadar 10 milyar Euro gelir hedeflediği öğrenilirken, şirket gelecek yıllarda piyasaya süreceği ucuz elektrikli otomobillerini Ampere markası altında satmaya başlayacak.

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