Ünlü denizcilik firması iflas etti: yapılan toplantının ardından tedbiren önce iptal, sonrası iflas! Finansal sorun Türkiye'ye duyuruldu

İflas dairesi Varkan Gemi'nin iflasına karar verdi.

İstanbul 2. İflas Dairesi, filosunda Varkan Marmara ve Varkan Ege gibi kimyasal tanker bulunan Varkan Gemi’nin iflasına karar verdi.

Önce iptal, sonra iflas

Mahkeme ilamı şu şeklide :

VARKAN GEMİ İNŞA SANAYİ A.Ş.’nin (Vergi No: 9230465931) iflasına İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 10.02.2022 tarih 2022/72 Esas sayılı dosyasından müflis şirketin 10.02.2022 tarihi itibariyle iflasına karar verilmiş olup müdürlüğümüz 2022/3 Esas sayılı iflas dosyasından tasfiye işlemleri devam etmekte iken, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 45. Hukuk Dairesi 2020/1958 Esas, 2020/8 Karar sayılı ve 20.01.2021 günlü kararının kaldırılarak ilk derece mahkemesi hükmünün resen BOZULMASINA karar verilmiş olduğundan Müdürlüğümüz 2022/3 esas sayılı iflas dosyası bozma nedeni ile KAPATILMIŞ iken; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 649626-0 sicil sayısında kayıtlı ve Aydıntepe Mah. Sahil Blv. Alize İş Merkezi Apt. No:191/95 Tuzla/İSTANBUL adresinde mukim VARKAN GEMİ İNŞA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (Vergi No:9230465931) İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 21/12/2023 tarihli ve 2022/915 Esas sayı ile saat 15:43 itibariyle yeniden İFLASINA karar verilmiş olup, 2023/13 Esasıyla iflası açılmıştır. İİK.nun 166. maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur. 27/12/2023″

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