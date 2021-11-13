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Ekonomi Ünlü bankadan Çin uyarısı!
Ekonomi

Ünlü bankadan Çin uyarısı!

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Çin ekonomisinde büyümenin 2022 yılında, kriz yılları dışında görülen en düşük seviyeye, yüzde 4,8`e gerilemesini beklediğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 18:03:00 -
Ünlü bankadan Çin uyarısı!

Goldman Sachs, gayrimenkul sektöründe kaldıraç azaltımının, Covid-19 ile ilişkili sıkı tedbirlerin devam etmesinin, ihracatta normalleşmenin ve yüksek enflasyonun faaliyet karlılıklarını vurmasının büyümeyi yavaşlatacak faktörler olduğunu belirtti.

Üretici enflasyonunun yüksek emtia fiyatları nedeniyle kısa vadede yüksek kalmasını bekleyen Goldman Sachs, bunun TÜFE'ye yansımalarının ise ılımlı bir seviyede kalacağını öngördü

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