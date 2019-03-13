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Ünlü baklavacı konkordato istedi

Türkiye genelinde 39 şubesi bulunan Hacı Sayid baklavaları için korkordato istedi.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:21
Ünlü baklavacı konkordato istedi

Hacı Sayid Gıda Pazarlama San. Tic. A.Ş, 70 şubeli Gloria Jean's'in bağlı olduğu Grup Dnc Gıda San. ve Tic. Aş ve Rumeli Tatlıcılık Süt Ürünleri ile bu şirketlerin sahipleri Burhan Dinçerler, Mehmet Dinçerler ve Muhammet Dinçerler adına konkordato davası Bakırköy Ticaret Mahkemesi'nde açıldı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, 1 Mart'ta açılan davada, şirketlerin mali darboğaza girdiği, konkordato kararı verilmesi halinde yeniden etkin şekilde faaliyetlerin sürdürülebileceği kaydedildi.

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, davacı şirket ve kişilere yönelik 3 aylık geçici mühlet verdi. Mahkemenin verdiği 6 Mart tarihli tedbir kararı ile davacılara yönelik bir icra takibi yapılamayacak.

1968 yılından beri baklava sektöründe işçi olarak çalışan Burhan ve Mehmet Dinçerler kardeşler, 1983 yılında ilk dükkanlarını açtı. Şirinevler'de acılan 20 metrekarelik ilk dükkanda işlerini büyüten aile, sektörün önemli markalarından biri oldu. Çok sevdikleri ve saygı duydukları büyük dedelerine ithafen dükkana onun adını verdiler.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:21
  1. Hacı Sayid
  2. baklava

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