Ünlü analistten dikkat çeken altın çağrısı

Altın ne olacak? Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşer mi? soruları arama motorlarında vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Altının ons fiyatı, ağustos ayında 2.075,11 dolar ile tarihi bir seviyeye ulaştı.

Altının ons fiyatı ağustosu %0,37 değer kaybıyla 1.967,95 dolardan kapattı.

Altın fiyatları ne olur? sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar için Finans Analisti İslam Memiş dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ons altın fiyatını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının tedavisiyle ilgili gelişmelerin ve jeopollitik risklerin bir miktar yatışmasının baskıladığına işaret eden İslam Memiş, ağustos ayının başında reel faiz getirilerindeki düşüklük, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasındaki gerilim ile bol likidite gibi sebeplerle altın fiyatlarının rekor seviyeye çıktığını belirtti.

Analist İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in koronavirüs aşısına dair açıklamalarının altın fiyatlarında bir gerilemeye sebebiyet verdiğini ifade etti.

Memiş, Trump tarafından yapılan açıklamalardan sonra ons altın fiyatının 1.911 dolara, gram altın fiyatının ise 433 Türk lirasına gerilediğini bildirdi. Memiş, bununla doğru orantılı şekilde Kovid-19 aşısı haberlerinin emtia fiyatları üzerinde bir baskı oluşturduğunun gözlemlendiğini bildirdi.

Altın fiyatları düşecek mi artacak mı?

Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) gelebilecek olan onaylanmış bir koronavirüs aşısı haberinin düşüşü hızlandırabileceğini ifade eden İslam Memiş, bol likidite, düşük faiz ortamı ve jeopolitik risklerin devam etmesi halinde altın talebinin sürebileceğini belirtti.

Altın alınmalı mı?

Gram altına dair değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, ağustos ayının ilk haftasında gram altın fiyatının Kapalıçarşı’da 515 liraya kadar çıktığını ve vatandaşların da bu nedenden ötürü panik alımı yaptığının görüldüğünü bildirdi.

Analist İslam Memiş, 2 hafta içinde 7 milyar dolarlık panik alımı yapıldığını ve vatandaşların zarar ettiğine şahit olduklarını söyledi. Memiş, bu nedenle piyasalarda yaşanan agresif dalgalanmalarda yatırımcılara soğuk kanlı davranmaları çağrısında bulundu. Memiş, panik alımı yapılmamasını ve piyasaların normalleşmesinin beklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.