‘Üniversiteye siyaset sokulmaz’ diyenlere bak! CHP’li isim ‘biz bizeyiz kimse duymaz’ deyip itiraf etti

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, katıldığı Halk TV canlı yayınında, Boğaziçi Üniversitesi'ne bir önceki rektör atamasında nasıl partisi adına gözlemcilik görevi yaptığını itiraf etti.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını bahane ederek "Üniversitelere siyaset sokmayın" diyenlerin önde gelenlerinden CHP'nin, üniversitelerde nasıl çoktan kendi sistemini kurduğunu alenen gözler önüne seren Enis Berberoğlu, tepki çeken ifadeler kullandı.

Berberoğlu, "Gizli saklı yok, zaten biz bizeyiz kimse duymaz. Bir önceki rektör atamasında parti adına ben görevlendirildim. Git bir bak dediler. Gittim, baktım ki gayet uygar bir tartışma geçiyor. AKP ile iltisakı olduğu konuşuluyordu. Sonra baktılar, konuştular ettiler, Boğaziçi camiası uygun gördü, bize de bir şey söylemek düşmedi." dedi.