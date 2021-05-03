  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'nin Los Angeles şehrinde, 410 gün sonra bir ilk
'Sarallar' operasyonunda 4 tutuklama!
Başakşehir'den kritik galibiyet
Burhanettin Uysal için gıyabi cenaze namazı kılındı
Ekonomi Üniversitelilerden büyük başarı
Ekonomi

Üniversitelilerden büyük başarı

Hacettepe ve Cumhuriyet Üniversitesi’nde okuyan Ordulu iki genç Covid-19 pandemisini fırsata çevirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 19:37:00 -
Üniversitelilerden büyük başarı

Pandemi tehdidinden ötürü memleketlerine dönen genç girişimciler, bıldırcın yetiştiriciliğine başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi de girişimcilerden Taner ve Hamza Sencar’a kafes desteği sağladı.

Desteklerimiz sürecek

Belediyeye bağlı Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi’nin Başkanı Ahmet Ultav, “İlimizde tarımsal gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla birçok çalışma yapıyoruz. Bıldırcın yetiştiriciliğini de kafes sistemiyle dar alanlarda yapılıp gelir elde edilebilecek bir faaliyet olarak görmekteyiz. Bu amaçla deneme işletmesi mahiyetinde genç girişimcilerimizin işletmesine bıldırcın kafesi desteği sağladık” dedi. Desteklerin devam edeceğini dile getiren Ultav, “Modern yetiştiricilik altyapısı oluşturarak daha hijyenik ve daha uygun şartlarda üretim yapılmasını teşvik ediyoruz. ORTAR AŞ tarafından bıldırcın yumurtası pazarlanmaya başladı. Talebe göre pazar genişledikçe bıldırcın yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak istiyoruz. Diğer taraftan yaptıklarıyla diğer gençlere de ilham kaynağı olan, üreten arkadaşlarımıza her daim destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Güler'e teşekkür

Üniversite öğrencisi Taner Sencar ise bıldırcın yumurtası ve etinin oldukça hem lezzetli hem de besleyici olduğunu vurguladı. Sencer, dar alanlarda kafes sistemiyle yetiştiriciliğin kolay bir şekilde yapılabildiğini dile getirdi. Sencar, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çeyrek altın, gram altın fiyatı | Altın fiyatları anlık ne kadar? Tam kapanmada altın kaç para?
Ekonomi

Çeyrek altın, gram altın fiyatı | Altın fiyatları anlık ne kadar? Tam kapanmada altın kaç para?

Altın fiyatları tam kapanma günlerinde olduğumuz şu günlerde merak ediliyor. Altına yatırım yapanlar nisan ayın kazançlı çıktı. Korona ile m..
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Ekonomi

Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

Serbest piyasada dolar haftaya 8,2920 liradan, avro ise haftaya 9,9760 liradan başladı.

Yerli koronavirüs aşısı için tarih verildi
Gündem

Yerli koronavirüs aşısı için tarih verildi

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, yerli VLP koronavirüs aşısı için tarih verdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay