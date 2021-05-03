Üniversitelilerden büyük başarı

Pandemi tehdidinden ötürü memleketlerine dönen genç girişimciler, bıldırcın yetiştiriciliğine başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi de girişimcilerden Taner ve Hamza Sencar’a kafes desteği sağladı.

Desteklerimiz sürecek

Belediyeye bağlı Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi’nin Başkanı Ahmet Ultav, “İlimizde tarımsal gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla birçok çalışma yapıyoruz. Bıldırcın yetiştiriciliğini de kafes sistemiyle dar alanlarda yapılıp gelir elde edilebilecek bir faaliyet olarak görmekteyiz. Bu amaçla deneme işletmesi mahiyetinde genç girişimcilerimizin işletmesine bıldırcın kafesi desteği sağladık” dedi. Desteklerin devam edeceğini dile getiren Ultav, “Modern yetiştiricilik altyapısı oluşturarak daha hijyenik ve daha uygun şartlarda üretim yapılmasını teşvik ediyoruz. ORTAR AŞ tarafından bıldırcın yumurtası pazarlanmaya başladı. Talebe göre pazar genişledikçe bıldırcın yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak istiyoruz. Diğer taraftan yaptıklarıyla diğer gençlere de ilham kaynağı olan, üreten arkadaşlarımıza her daim destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Güler'e teşekkür

Üniversite öğrencisi Taner Sencar ise bıldırcın yumurtası ve etinin oldukça hem lezzetli hem de besleyici olduğunu vurguladı. Sencer, dar alanlarda kafes sistemiyle yetiştiriciliğin kolay bir şekilde yapılabildiğini dile getirdi. Sencar, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti.