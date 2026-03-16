Üniversiteli sporculara büyük müjde! Haberal burs oranlarını artırdı

Bahçelievler Belediyesi, Ramazan ayında Gazze’de 10 bin kişilik iftar yemeği verdi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Gazze’de 888 gündür devam eden ağır insani kriz karşısında düzenledikleri yardım organizasyonuyla bölgedeki ihtiyaç sahiplerine destek olmayı amaçladıklarını belirterek, savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin sofralarına bir nebze de olsa katkı sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Gazze’de insani kriz derinleşiyor

Bölgede yaşanan son gelişmeler insani dramın boyutlarını daha da artırdı. İsrail ile İran arasında yaşanan savaşın ardından Gazze’ye yönelik insani yardım ve gıda sevkiyatının yüzde 10 seviyelerine kadar düştüğü ifade ediliyor. Bu durum, halihazırda büyük bir yıkım ve yokluk içinde yaşam mücadelesi veren Gazze halkının ihtiyaçlarını daha da ağırlaştırıyor. Resmî verilere göre 7 Ekim 2023’ten bu yana geçen 888 gün içerisinde İsrail saldırıları sonucu 72 bin 175 masum insan hayatını kaybetti, 171 bin 830 kişi ise yaralandı. 10 Ekim’de imzalanan ateşkese rağmen saldırıların sürdüğü, bu süreçte 650 sivilin daha hayatını kaybettiği ve İsrail’in ateşkes anlaşmasını 875 kez ihlal ettiği bildirildi. Bölgede yalnızca Gazze değil, Lübnan ve İran da saldırıların hedefi oldu. İran’da bir okula yönelik saldırıda 175 kız çocuğunun hayatını kaybettiği ifade edildi.

"Gazze’nin umuda ve dayanışmaya ihtiyacı var"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek şu açıklamada bulundu:

"Gazze halkının ilaca, yiyeceğe, giyeceğe ve ısınmak için yakıta ihtiyacı var. Ama hepsinden öte Gazze’nin umuda, dayanışmaya ve manevi desteğe ihtiyacı var. İşte onun için çok dua edeceğiz. Ancak dua ile kalmayacağız. Mübarek Ramazan ayında ve her zaman Filistin’e yardımlarımızı sürdüreceğiz."

Gazze meselesini her fırsatta gündemde tutan Başkan Bahadır, Türkiye’nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Bahçelievler’de boykot ve dayanışma adımları

Bahçelievler Belediyesi, Gazze’ye destek amacıyla yalnızca insani yardımlarla değil, çeşitli farkındalık çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Bu kapsamda Bahçelievler Belediyesi’ne ait 10 sosyal tesis ve 4 BiKahve noktasında boykot kapsamındaki ürünlerin satışı yapılmıyor. Ayrıca bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ulusal Kitap Fuarı, "Bahçelievler’den Gazze’ye: Özgür Filistin" temasıyla gerçekleştirildi. Fuarda yapılan satışların yüzde 15’i Gazze’ye bağışlandı.

"Gazze’yi asla unutturmayacağız"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Gazze’de yaşanan trajedinin dünya kamuoyunun gündeminden düşmemesi gerektiğini vurgulayarak şu mesajı paylaştı:

"Türkiye olarak sinmeyeceğiz, susmayacağız, unutmayacağız. Gazze’yi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Gazze’de yaşanan soykırımın unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz."

Bahçelievler Belediyesi, Gazze halkına yönelik yardım ve dayanışma çalışmalarını önümüzdeki süreçte de sürdürmeye devam edeceğini belirtti.