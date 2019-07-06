Üniversiteli kurbanlıklar görücüye çıktı

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi, çayır ve meralarında doğal ortamlarda yetiştirdiği kurbanlıklarının satışlarına başladı.

Yemlerinde sentetik herhangi bir katkı olmaksızın beslenen ve tüm sağlık kontrolleri ADÜ Ziraat Fakültesi bünyesindeki veteriner hekimler tarafından yapılan kurbanlıklar, yaklaşan kurban bayramı ile birlikte Aydın halkının tercihine sunuldu.

Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar,hayvanların kulak küpe numarası üzerinden ADÜ Ziraat Fakültesi Döner Sermaye mutemetliğine 150 TL kaparo yatırarak kurbanlığını ayırabilecek. Fakülte tarafından ayrılan kurbanlıklarını almaya gelmeyen müşterilerin ödedikleri 150 TL kaparoları iade edilmeyeceği ifade edilirken, listede 02 Temmuz 2019 tarihli ağırlıkları verilen kurbanlıkların bedeli, ödemenin yapılacağı gün tekrar tartılarak değişen ağırlığa göre fiyatların yeniden tespit edileceği belirtildi.

Ayrılan hayvanlar için son ödeme tarihi 6 Ağustos 2019 olarak açıklandı. Ziraat Fakültesi Döner Sermaye Veznesine yatırılacak.Bu tarihe kadar bedeli yatırılmayan kurbanlıkların satın alınmaktan vazgeçilmiş sayılacağından kaparoları iade edilmeyecek. KDV hariç kilogram satış bedeli ise erkek kuzu için 25 TL, diş kuzu için 24 TL, koç 23 TL, koyun 19 TL, erkeç 25 TL ve keçi 19 TL olarak belirlendi.

Ayrıca Fakülte bünyesinde kurban bayramının 1.günü kesim hizmeti verilecek. Bu hizmetten yararlanmak isteyenler 70 lira karşılığında sıra numarası almaları gerekiyor.