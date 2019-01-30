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Üniversiteli Kader Buse'yi arama çalışmalarına ara verildi

Antalya'da 6 gün önce meydana gelen hortum sırasında bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

30 Ocak 2019 Çarşamba 07:04
Üniversiteli Kader Buse'yi arama çalışmalarına ara verildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde 6 gün önce oluşan hortumda, bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına katılan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve AFAD ekiplerinden oluşan 144 kişi katıldı.

Ekiplere denizden TCSG Yaşam gemisi, TCSG 105 botu, havadan da sahil güvenlik helikopteri eşlik etti.

Üç arama kurtarma ve bir kadavra köpeğinin de kullanıldığı, daha çok denizde yoğunlaştırılan çalışmaları kayıp Kader Buse'nin babası Ahmet Acar da takip etti.

Hastaneden taburcu edilen anne Ayla Akkın da jandarma minibüsü içerisinden çalışmaları kısa süre izledi. Akkın, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmalara yarına kadar ara verildi.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 08:20
  1. Antalya
  2. arama çalışması
  3. jandarma
  4. Kader Buse Acar
  5. Anadolu Ajansı

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