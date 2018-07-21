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Üniversiteli Burcu'nun katiline verilen ceza isyan ettirdi!

Bartın'da, otomobiliyle kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Burcu Duran'a (23) çarparak, ölümüne neden olan sürücü Uğur Kalaycı'ya (21), sadece 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi, Burcu'nun ailesini isyan ettirdi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 15:18
Üniversiteli Burcu'nun katiline verilen ceza isyan ettirdi!

Kaza, geçen yılın Mart ayında Gölbucağı Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyetisyenlik Bölümü öğrencisi Burcu Duran, Uğur Kalaycı yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan Kalaycı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

3 Temmuz tarihinde Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde Burcu Duran'ın ölümüyle ilgili davanın duruşması görüldü. Mahkemeye Burcu'nun annesi Şermin ve babası Nurettin Duran ile tutuksuz sanık Uğur Kalaycı ve avukatlar katıldı. Duran çifti, duruşmada, sanığa en ağır cezanın verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, 'taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediği gerekçesiyle Uğur Kalaycı'yı 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki 'iyi hali'ni gözönünde bulunduran heyet, cezanın 2 yıl 6 aya indirilmesine hükmetti. Ağır ceza mahkemesi gerekçeli kararını açıklayarak, taraflara iletti. 8 sayfalık gerekçeli kararda itiraz için istinaf mahkemelerine başvurabilecekleri belirtildi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 15:18
  1. Kırıkkale
  2. Burcu Duran
  3. Bartın
  4. Kaza
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  6. Ceza
  7. İsyan

YORUM YAZ

  • HülyaHülya10 dk önce
    Bu"sanığın durşmadaki iyi hali" indirimi nasıl bir zihin yapısı anlayamadım.İstediğini öldür,duruşmada "süt dökmüş kedi misali"tavır takın gelsin iyi hal ödülü.Sayın yargı elinizi vicdanınıza koyun ve karar verin.Ölen sizin canlardan bir can olsaydı ne yapardınız.Ha diyecek olursanız kanun böyle,o zaman o kanunu değiştirmek için çaba sarfedin.
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