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Bir kaşıkla yok olabilir: Özellikle tatlı krizine girenleri durduruyor

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Bir kaşıkla yok olabilir: Özellikle tatlı krizine girenleri durduruyor

Özellikle tatlı krizine girenler bu haberimizi dikkatlice inceleyebilirler...

#1
Foto - Bir kaşıkla yok olabilir: Özellikle tatlı krizine girenleri durduruyor

Gece saatlerinde gelen tatlı isteği, birçok kişinin sağlıklı beslenme düzenini ve diyetlerini zorlaştırabiliyor. Uzmanlar, bazı doğal besinlerin dengeli tüketildiğinde tokluk hissini destekleyebileceğini belirtiyor. Özellikle yatmadan önce tüketilen küçük bir porsiyonun, tatlı krizlerini kontrol altına almaya yardımcı olabileceği ifade ediliyor. İşte tatlı krizini durduracak öneriler…

#2
Foto - Bir kaşıkla yok olabilir: Özellikle tatlı krizine girenleri durduruyor

Akşam yemeklerinden sonra ya da gece geç saatlerde ortaya çıkan tatlı isteği, çoğu kişinin karşılaştığı yaygın durumlardan biri. Kan şekeri dalgalanmaları, düzensiz beslenme, stres ve yetersiz uyku gibi faktörler tatlı tüketme arzusunu artırabiliyor. Beslenme uzmanları, gece gelen tatlı krizlerini tamamen bastırmaya çalışmak yerine daha sağlıklı alternatiflere yönelmenin önemli olduğunu vurguluyor. Bu noktada bazı doğal besinler, içerdikleri lif, sağlıklı yağ ve besleyici bileşenlerle öne çıkıyor.

#3
Foto - Bir kaşıkla yok olabilir: Özellikle tatlı krizine girenleri durduruyor

Gece yatmadan önce tüketilen 1 kaşık doğal bal veya şekersiz fıstık ezmesi gibi seçeneklerin, bazı kişilerde tatlı isteğini azaltmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Özellikle protein ve sağlıklı yağ içeren besinler, daha uzun süre tokluk hissi sağlayarak gece atıştırma ihtiyacının kontrol edilmesine destek olabilir.

#4
Foto - Bir kaşıkla yok olabilir: Özellikle tatlı krizine girenleri durduruyor

Badem, ceviz ve fındık gibi kuruyemişler; sağlıklı yağ, lif ve mineral içeriğiyle dengeli beslenmede önemli bir yere sahip. Gece atıştırmalığı olarak küçük miktarlarda tüketilen kuruyemişler, ani açlık hissinin önüne geçmeye yardımcı olabilir. Ancak yüksek kalori içerikleri nedeniyle porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gerekiyor. TARÇINLI YOĞURT ALTERNATİF OLABİLİR Tatlı ihtiyacı hissedenler için bir diğer seçenek ise şekersiz yoğurda az miktarda tarçın eklemek olabilir. Tarçın aroması tatlı hissini artırırken, yoğurt içerdiği protein sayesinde tokluk sağlamaya katkıda bulunabilir.

#5
Foto - Bir kaşıkla yok olabilir: Özellikle tatlı krizine girenleri durduruyor

Her besinin vücutta farklı etkiler oluşturabileceğine dikkat çeken uzmanlar, tek bir gıdanın kilo verme veya tatlı isteğini tamamen ortadan kaldırma garantisi olmadığını belirtiyor.

#6
Foto - Bir kaşıkla yok olabilir: Özellikle tatlı krizine girenleri durduruyor

Sağlıklı beslenme düzeni, yeterli uyku, düzenli hareket ve dengeli öğünlerle birlikte değerlendirildiğinde gece atıştırma alışkanlığının kontrol altına alınabileceği ifade ediliyor.

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