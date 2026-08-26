Bir kaşıkla yok olabilir: Özellikle tatlı krizine girenleri durduruyor

Akşam yemeklerinden sonra ya da gece geç saatlerde ortaya çıkan tatlı isteği, çoğu kişinin karşılaştığı yaygın durumlardan biri. Kan şekeri dalgalanmaları, düzensiz beslenme, stres ve yetersiz uyku gibi faktörler tatlı tüketme arzusunu artırabiliyor. Beslenme uzmanları, gece gelen tatlı krizlerini tamamen bastırmaya çalışmak yerine daha sağlıklı alternatiflere yönelmenin önemli olduğunu vurguluyor. Bu noktada bazı doğal besinler, içerdikleri lif, sağlıklı yağ ve besleyici bileşenlerle öne çıkıyor.